«Νοσοκομείο» η Ρεάλ,φώναξε τη... μισή ακαδημία ο Αρμπελόα

Η Ρεάλ Μαδρίτης μαστίζεται από πολλά προβλήματα τραυματισμών και, όσο οι ιθύνοντες του συλλόγου προσπαθούν να βρουν τι φταίει, ο Άλβαρο Αρμπελόα ετοιμάζει την ομάδα του για το δύσκολο, εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος με τη Θέλτα. Ο Ισπανός τεχνικός δεν υπολογίζει εννέα ποδοσφαιριστές ελέω τραυματισμών αλλά και τιμωριών, την ώρα που ο Ασένθιο είναι αμφίβολος, με την προπόνηση της Πέμπτης (5/3) να περιλαμβάνει οκτώ πιτσιρικάδες από την ακαδημία της Βασίλισσας!

Όπως αναφέρει η Marca, ο μέχρι πρότινος προπονητής της Καστίγια, συμπεριέλαβε τους Φάτι, Αγουάδο, Παλάθιος, Άνχελ, Θέστερο, Τιάγκο, Μέστρε και Άλβαρο στην προπόνηση στο Βαλδεμπέμπας, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά των Μιλιτάο, Μπέλιγχαμ, Θεμπάγιος, Μπαπέ, Ροντρίγκο, Αλάμπα και Ασένθιο, με τους Καρέρας, Χάουσεν και Μασταντουόνο να είναι υγιείς αλλά να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Βίγκο λόγω τιμωρίας.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να δούμε κάποιους από τους νεαρούς να παίρνουν και χρόνο συμμετοχής ενάντια στη Θέλτα, με τον Αρμπελόα να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα κυρίως στην αμυντική γραμμή της ομάδας του.

gazzetta.gr