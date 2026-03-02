Απάντησε στον Απόλλωνα η Ομόνοια: «Τους ανταποδώσαμε ακριβώς ότι έκαναν στον πρώτο γύρο»

Νωρίτερα ο Φανούριος Κωνσταντίνου εξέφρασε τα παράπονά του Απόλλωνα για το ότι δεν δόθηκε BOX στους ιθύνοντες της ομάδας στο ντέρμπι του ΓΣΠ.

«Ατυχής τοποθέτηση του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας ανέφερε ότι δεν τους δόθηκε ΒΟΧ. Η αλήθεια είναι ότι τους ανταποδώσαμε ακριβώς ότι μας έκαναν στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Είναι καλό ο Απόλλωνας να δει τι προσφέρει και τι παίρνει. Απ΄ότι ξέρουμε κι άλλες ομάδες εξέφρασαν παράπονα για την φιλοξενία του Απόλλωνα στην Λεμεσό.