LIVE: Ομόνοια - Απόλλων 0-0
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκίνησε στις 19:00 το σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στην Ομόνοια και τον Απόλλωνα στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan
To «ΓΗΠΕΔΟ» βρίσκεται στο ΓΣΠ και σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης:
14΄Κεφαλιά του Κουλιμπαλί έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, δεν ανησυχεί ο Κουν.
6΄Επικίνδυνο γύρισμα του Ροντρίγκες στην περιοχή, μάζεψε ο Ουζόχο.
4΄Απειλεί η Ομόνοια! Σέντρα του Μασούρα από δεξιά, ο Χατζηγιοβάνης έκανε το σουτ εντός περιοχής όμως η μπάλα πήγε πάνω στον Κουν.
1΄Σέντρα!
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΟΜΟΝΟΙΑ: Ουζόχο, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μασούρας, Μάριτς, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης, Τάνκοβιτς Ανδρέου, Μαέ.
ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Βούρος, Κβίντα, Σιήκκης, Ροντρίγκες, Μπράουν, Ζμέρχαλ, Βάισμπεκ, Λιούμπιτς, Μάρκες, Τόμας.
ΣΚΟΡΕΡ:
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:
Διαιτητής: Damian Robert Sylwestrzak
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Kornel Krzysztof Paszkiewicz
AVAR: Κώστα Ροβέρτος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας