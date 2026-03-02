LIVE: Ομόνοια - Απόλλων 0-0

To «ΓΗΠΕΔΟ» βρίσκεται στο ΓΣΠ και σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης:

14΄Κεφαλιά του Κουλιμπαλί έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, δεν ανησυχεί ο Κουν.

6΄Επικίνδυνο γύρισμα του Ροντρίγκες στην περιοχή, μάζεψε ο Ουζόχο.

4΄Απειλεί η Ομόνοια! Σέντρα του Μασούρα από δεξιά, ο Χατζηγιοβάνης έκανε το σουτ εντός περιοχής όμως η μπάλα πήγε πάνω στον Κουν.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΟΜΟΝΟΙΑ: Ουζόχο, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μασούρας, Μάριτς, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης, Τάνκοβιτς Ανδρέου, Μαέ.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Βούρος, Κβίντα, Σιήκκης, Ροντρίγκες, Μπράουν, Ζμέρχαλ, Βάισμπεκ, Λιούμπιτς, Μάρκες, Τόμας.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Damian Robert Sylwestrzak

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Kornel Krzysztof Paszkiewicz

AVAR: Κώστα Ροβέρτος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας