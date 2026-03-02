ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ομόνοια - Απόλλων 0-0

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ομόνοια - Απόλλων 0-0

Ξεκίνησε στις 19:00 το σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στην Ομόνοια και τον Απόλλωνα στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan

To «ΓΗΠΕΔΟ» βρίσκεται στο ΓΣΠ και σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης:

14΄Κεφαλιά του Κουλιμπαλί έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, δεν ανησυχεί ο Κουν. 

6΄Επικίνδυνο γύρισμα του Ροντρίγκες στην περιοχή, μάζεψε ο Ουζόχο. 

4΄Απειλεί η Ομόνοια! Σέντρα του Μασούρα από δεξιά, ο Χατζηγιοβάνης έκανε το σουτ εντός περιοχής όμως η μπάλα πήγε πάνω στον Κουν. 

1΄Σέντρα! 

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΟΜΟΝΟΙΑ: Ουζόχο, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μασούρας, Μάριτς, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης, Τάνκοβιτς Ανδρέου, Μαέ.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Βούρος, Κβίντα, Σιήκκης, Ροντρίγκες, Μπράουν, Ζμέρχαλ, Βάισμπεκ, Λιούμπιτς, Μάρκες, Τόμας. 

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Damian Robert Sylwestrzak

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Kornel Krzysztof Paszkiewicz

AVAR: Κώστα Ροβέρτος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Διαβαστε ακομη