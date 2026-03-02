Σλοτ: «Στην Αγγλία χτυπάς τον τερματοφύλακα στο πρόσωπο και… δεν γίνεται τίποτα»

Ο Άρνε Σλοτ δεν κρύφτηκε όταν ρωτήθηκε για την τροπή που παίρνουν τα πράγματα στην Premier League μετά και το ντέρμπι των κόρνερ ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Τσέλσι, λέγοντας:

«Στην Ολλανδία ακόμα είναι φάουλ στους τερματοφύλακες οι επαφές, εδώ στην Αγγλία μπορείς να χτυπήσεις τον γκολκίπερ στο πρόσωπο και δεν συμβαίνει τίποτα.

Δεν μου αρέσει η τροπή που παίρνει το άθλημα, έχω ξαναπεί ότι βλέπω ματς όπως γίνονταν πριν από 15 χρόνια, γιατί πλέον αρκετά παιχνίδια της Premier δεν είναι καθόλου διασκεδαστικά.

Δεν θα με εξέπληττε αν και οι ακαδημίες και οι ηλικίες από 16 ετών άρχιζαν να επικεντρώνονται πλέον στις στατικές φάσεις».

sport-fm.gr