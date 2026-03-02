Λοσάδα: «Δίκαιο το αποτέλεσμα...»

«Είμαι χαρούμενος για την συμπεριφορά των παικτών μου. Έψαξαν την νίκη μέχρι το τέλος του αγώνα. Ήταν μία καλή ευκαιρία για μας οι συνθήκες πριν τον αγώνα αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιος ήταν ο αντίπαλος. Έχουμε μεγάλο σεβασμό στην Ομόνοια. Είχαμε τον έλεγχο σε κάποια σημεία του αγώνα. Θεωρώ ότι στο τέλος ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Υπάρχουν ακόμα βαθμοί για να πάρουμε. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Συνεχίζουμε χωρίς ήττα σε 12 παιχνίδια. Θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και σε ομάδες όπως η Ομόνοια»