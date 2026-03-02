ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Φαβορί για τον πάγκο της Μοντερέι ο Αλόνσο»

«Φαβορί για τον πάγκο της Μοντερέι ο Αλόνσο»

Ρεπορτάζ στο Μεξικό αναφέρει ότι ο Ντιέγκο Αλόνσο είναι ένας εκ των δύο βασικών υποψηφίων, και με πολύ καλές πιθανότητες, να αναλάβει το τιμόνι της Μοντερέι.

Έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους φέρεται να είναι ο Ντιέγκο Αλόνσο, με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού να απασχολεί την Μοντερέι!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν τα ΜΜΕ στο Μεξικό, μετά την απόλυση του Ντομενέκ Τόρεντ από τον πάγκο της ομάδας των Ραγιάδος, λόγω των άσχημων αποτελεσμάτων της στο πρωτάθλημα…

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της η «TUDN», η Μοντερέι έχει καταλήξει στα δύο φαβορί για να αντικαταστήσουν τον Ισπανό τεχνικό, με το εξ αυτών και βασικότερο να είναι ο Ουρουγουανός κόουτς.

Άλλωστε, ο Αλόνσο έχει καθίσει ξανά στο παρελθόν στη συγκεκριμένη θέση, από το 2018 έως το 2019, κατακτώντας μάλιστα και το αντίστοιχο Champions League της ηπείρου, το CONCACAF.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

