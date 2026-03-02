ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός επ' αόριστον ο Μπαπέ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός επ' αόριστον ο Μπαπέ!

Με επίσημη ανακοίνωση, η βασίλισσα επιβεβαίωσε το θέμα του Γάλλου σταρ με το αριστερό του γόνατο, ωστόσο δεν ενημέρωσε για το διάστημα της απουσίας του.

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει το διάστημα της απουσίας του Κιλιάν Μπαπέ από την αγωνιστική δράση. Η Ρεάλ Μαδρίτης αισθάνθηκε την ανάγκη να ενημερώσει δημόσια ότι ο Γάλλος σταρ μετέβη στην πατρίδα του για επιπλέον ιατρικές εξετάσεις, που επιβεβαίωσαν το πρόβλημα που έχει στο αριστερό του γόνατο: "Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον παίκτη μας Κιλιάν Εμπαπέ, από Γάλλους ειδικούς ιατρούς, υπό την επίβλεψη των Ιατρικών υπηρεσιών της Ρεάλ Μαδρίτης, επιβεβαιώθηκε η διάγνωση για διάστρεμμα στο αριστερό του γόνατο, καθώς και η καταλληλότητα της συντηρητικής θεραπείας στην οποία υποβάλλεται αυτή τη στιγμή. Η πρόοδος του θα παρακολουθείται".

Ο Άλβαρο Αρμπελόδα ξεκαθάρισε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα βιαστεί σχετικά με την επιστροφή του στα γήπεδο, τονίζοντας απλά ότι η κατάσταση του Μπαπέ θα επανεκτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αρρωστημένη νοοτροπία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επίσημο: Παρελθόν από τον Αστέρα ο Ράσταβατς!

Ελλάδα

|

Category image

Σλοτ: «Στην Αγγλία χτυπάς τον τερματοφύλακα στο πρόσωπο και… δεν γίνεται τίποτα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τοποθέτηση Μπεργκ για Μασούρα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς έχει το σκηνικό δυο αγωνιστικές πριν από τα πλέι οφ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπόντα από Μπεργκ: «Αν ήταν εναντίον μας, ίσως να μετρούσε το γκολ…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απάντησε στον Απόλλωνα η Ομόνοια: «Τους ανταποδώσαμε ακριβώς ότι έκαναν στον πρώτο γύρο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η UEFA τιμώρησε την Τότεναμ για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοσάδα: «Δίκαιο το αποτέλεσμα...»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παράπονα από τον Απόλλωνα για τη φιλοξενία της Ομόνοιας – «Θα λάβουν τα ίδια στη Λεμεσό…»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η σουτάρα του Γκάρι, η άμεση απάντη «Τάνκο» και οι άλλες φάσεις του ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η μπίλια στο «Χ» και η Ομόνοια κρατά την απόσταση ασφαλείας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός επ' αόριστον ο Μπαπέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο λόγος της ακύρωσης του τέρματος της Ομόνοιας κόντρα στον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

To έκανε και πάλι με Απόλλωνα ο Τάνκοβιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη