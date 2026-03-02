Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός επ' αόριστον ο Μπαπέ!

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει το διάστημα της απουσίας του Κιλιάν Μπαπέ από την αγωνιστική δράση. Η Ρεάλ Μαδρίτης αισθάνθηκε την ανάγκη να ενημερώσει δημόσια ότι ο Γάλλος σταρ μετέβη στην πατρίδα του για επιπλέον ιατρικές εξετάσεις, που επιβεβαίωσαν το πρόβλημα που έχει στο αριστερό του γόνατο: "Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον παίκτη μας Κιλιάν Εμπαπέ, από Γάλλους ειδικούς ιατρούς, υπό την επίβλεψη των Ιατρικών υπηρεσιών της Ρεάλ Μαδρίτης, επιβεβαιώθηκε η διάγνωση για διάστρεμμα στο αριστερό του γόνατο, καθώς και η καταλληλότητα της συντηρητικής θεραπείας στην οποία υποβάλλεται αυτή τη στιγμή. Η πρόοδος του θα παρακολουθείται".

Ο Άλβαρο Αρμπελόδα ξεκαθάρισε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα βιαστεί σχετικά με την επιστροφή του στα γήπεδο, τονίζοντας απλά ότι η κατάσταση του Μπαπέ θα επανεκτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

