Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός επ' αόριστον ο Μπαπέ!
Με επίσημη ανακοίνωση, η βασίλισσα επιβεβαίωσε το θέμα του Γάλλου σταρ με το αριστερό του γόνατο, ωστόσο δεν ενημέρωσε για το διάστημα της απουσίας του.
Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει το διάστημα της απουσίας του Κιλιάν Μπαπέ από την αγωνιστική δράση. Η Ρεάλ Μαδρίτης αισθάνθηκε την ανάγκη να ενημερώσει δημόσια ότι ο Γάλλος σταρ μετέβη στην πατρίδα του για επιπλέον ιατρικές εξετάσεις, που επιβεβαίωσαν το πρόβλημα που έχει στο αριστερό του γόνατο: "Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον παίκτη μας Κιλιάν Εμπαπέ, από Γάλλους ειδικούς ιατρούς, υπό την επίβλεψη των Ιατρικών υπηρεσιών της Ρεάλ Μαδρίτης, επιβεβαιώθηκε η διάγνωση για διάστρεμμα στο αριστερό του γόνατο, καθώς και η καταλληλότητα της συντηρητικής θεραπείας στην οποία υποβάλλεται αυτή τη στιγμή. Η πρόοδος του θα παρακολουθείται".
Ο Άλβαρο Αρμπελόδα ξεκαθάρισε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα βιαστεί σχετικά με την επιστροφή του στα γήπεδο, τονίζοντας απλά ότι η κατάσταση του Μπαπέ θα επανεκτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
