Παράπονα από τον Απόλλωνα για τη φιλοξενία της Ομόνοιας – «Θα λάβουν τα ίδια στη Λεμεσό…»

Παράπονα άφησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου, για τη φιλοξενία της Ομόνοιας.

Όπως ανάφερε, οι διοικούντες παρακολούθησαν τον αγώνα από το νότιο πέταλο του ΓΣΠ, αφού δεν τους δόθηκαν από τους πράσινους θέσεις στις VIP Boxes.

«Δεν μας δόθηκε VIP Box. Δεν θέλαμε να το δημοσιοποιήσουμε, αλλά αφού με ρωτάς, ναι το είδαμε από την κερκίδα. Σε αντίθεση με τη φιλοξενία που τους προσφέραμε στο πρώτο παιχνίδι» ανάφερε και στη συνέχεια πρόσθεσε: «ότι έδωσαν, θα λάβουν τα ίδια στο παιχνίδι στη Λεμεσό στα πλέι οφ».