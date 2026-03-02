Η αρρωστημένη νοοτροπία

Η κριτική τις πλείστες φορές, όταν είναι εμπεριστατωμένη και δεν είναι «μπολιασμένη» από τοξικότητα, φέρνει και αποτελέσματα προς το καλύτερο. Όταν είναι ισοπεδωτική όμως, μόνο ζημιά προκαλεί σε έναν οργανισμό, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Και αναφερόμαστε κυρίως στο ποδόσφαιρο όπου τη μία εβδομάδα υπάρχουν ήρωες και μάγκες και την άλλη προδότες και ανίδεοι. Είτε αυτή η ισοπέδωση αφορά προπονητές είτε παίκτες.

Πάσχουμε από έλλειψη νοοτροπίας, για αυτό και τα οικοδομήματα κατεδαφίζονται σε χρόνο ρεκόρ. Και είναι και αρρωστημένη νοοτροπία. Με έναν... περίπατο μετά από αποτυχία θα αντιληφθείτε τι εννοούμε.

Χ.Χ