Σπόντα από Μπεργκ: «Αν ήταν εναντίον μας, ίσως να μετρούσε το γκολ…»

Δημοσιευτηκε:

Σπόντα από Μπεργκ: «Αν ήταν εναντίον μας, ίσως να μετρούσε το γκολ…»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μετά την ισοπαλία στο ΓΣΠ με τον Απόλλωνα.

Αρχικά δήλωσε: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδια για εμάς, ήταν ισοδύναμο παιχνίδι. Είχαμε και ένα γκολ που ακυρώθηκε και χρειάστηκε πέντε λεπτά για να εξεταστεί. Από τη στιγμή που ο διαιτητής το κατοχύρωσε και χρειάστηκε έλεγχος για πέντε λεπτά, ίσως δεν είναι ξεκάθαρο. Ίσως αν ήταν εναντίον μας να μετρούσε το γκολ. Είχαμε ευκαιρίες και για άλλο γκολ. Προερχόμαστε από μία δύσκολη και απαιτητική περίοδο και το ταξίδι στην Κροατία. Ήταν σημαντικό που δεν χάσαμε. Φυσικά θα θέλαμε να κερδίσουμε αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο».

Για το γεγονός ότι πλέον συνεχίζει μόνο στο πρωτάθλημα: «Σίγουρα είναι διαφορετικό να παίζεις ένα παιχνίδι τη βδομάδα. Κάποιοι τραυματισμοί οφείλονται και στα πολλά παιχνίδια σε λίγες μέρες. Οι Σεμέδο και Άϊτινγκ ήταν αδύνατο να παίξουν σήμερα. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι σοβαρό όμως. Τώρα πρέπει να δούμε πως βελτιώνουμε το παιχνίδι μας που πιστεύω ότι είναι ήδη σε καλό επίπεδο. Δεν ήταν εύκολο να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, χρειάστηκε να παλέψουμε και αυτό θα χρειαστεί και στη συνέχεια».

Για τους Μασούρα, Άιτινγκ και Σεμέδο: «Ο Σεμέδο και Άιτινγκ δεν μπορούσαν να αγωνιστούν όμως δεν φαίνεται ότι είναι τραυματισμοί που θα τους κρατήσουν για πολύ εκτός. Ο Μασούρας ένιωσε ένα σφίξιμο, ελπίζουμε να είναι μόνο κούραση. Δεν έπαιξε με ΑΠΟΕΛ, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Μας δίνει πολλή ενέργεια από δεξιά. Ελπίζουμε ότι θα είναι διαθέσιμος σύντομα. Ο Μαγιαμπέλα είμαι σίγουρος ότι είδατε όλοι το τάκλιν και τον τραυματισμό στον αστράγαλο. Αυτό δεν έχει σχέση. Θέλει λίγο χρόνο ακόμα».

Η αρρωστημένη νοοτροπία

Διαβαστε ακομη