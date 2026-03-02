ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: Παρελθόν από τον Αστέρα ο Ράσταβατς!

Επίσημο: Παρελθόν από τον Αστέρα ο Ράσταβατς!

Ο Μίλαν Ράσταβατς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Asteras AKTOR, πληρώνοντας τις κακές εμφανίσεις και αποτελέσματα των Αρκάδων.

Άδοξο τέλος έχει ακόμα μια θητεία του Μίλαν Ράσταβατς στον Asteras AKTOR.

Ο Σέρβος τεχνικός αποτελεί παρελθόν, μετά τα άσχημα αποτελέσματα των Αρκάδων. Ο Αστέρας βρίσκεται στην προτελευταία θέση με 16 βαθμούς και προφανώς καταλαβαίνει κανείς πως κινδυνεύει με υποβιβασμό

Φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Χουάν Φεράντο.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac και τους βοηθούς προπονητές, κ. Goran Saula και κ. Milos Velebit.

Ευχαριστούμε τον κ. Rastavac και τους συνεργάτες του για την παρουσία τους στην ομάδα μας και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα.

