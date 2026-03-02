Απάντηση και κορυφή με σούπερ Τολιόπουλο για την Εθνική Eλλάδας στην Ποντγκόριτσα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήταν σε... τρελά κέφια ο γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Η Εθνική Ανδρών πλήρωσε το Μαυροβούνιο με το... ίδιο νόμισμα και με ένα εμφατικό «διπλό» επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και μόνη στην κορυφή του 2ου προκριματικού ομίλου.

Επικράτησε με 79-65 στην Ποντγκόριτσα, για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, έχοντας σε... κέφια τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (27 με 7/13τρ.), ασίστ (10) και διπλό ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα της Εθνικής.

Με το «διπλό» το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βελτίωσε το ρεκόρ του σε 3-1, ενώ το Μαυροβούνιο υποχώρησε σε 2-2.

Η Εθνική Ανδρών μπήκε δυνατά στο παιχνίδι απέναντι στο Μαυροβούνιο με Μωραΐτη, Τολιόπουλο, Παπανικολάου, Χουγκάζ και Μήτογλου. Από νωρίς, ο Τολιόπουλος έδειξε τα… δόντια του, βάζοντας 10 από τους πρώτους 15 πόντους της ομάδας και οδηγώντας την Ελλάδα σε προβάδισμα 8-15 στο 4′. Παρά την πτώση της παραγωγικότητας στο υπόλοιπο της πρώτης περιόδου, η ομάδα έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 18-22.

Στη δεύτερη περίοδο η «επίσημη αγαπημένη» ανέβασε ρυθμό και πήρε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (23-33) με καλάθι του Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό. Τα διαδοχικά τρίποντα του Τολιόπουλου ανέβασαν τη διαφορά στους 14 πόντους, ενώ στο ημίχρονο η Ελλάδα βρισκόταν στο +9 (35-44), εκμεταλλευόμενη τα λάθη των αντιπάλων.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ψαλίδα άνοιξε στους 17 πόντους, αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και μείωσαν προσωρινά στους έξι (47-53 στο 27΄). Η Εθνική αντέτεινε με καθοριστικά καλάθια του Αντετοκούνμπο και τρίποντα του Τολιόπουλου, διατηρώντας σταθερά προβάδισμα, μέχρι το 53-57 στο 30΄. Στην τέταρτη περίοδο, ο Τολιόπουλος συνέχισε την εξαιρετική του εμφάνιση, ευστοχώντας στο έκτο τρίποντο και ανεβάζοντας το σκορ σε 53-60 στο 32΄. Στη συνέχεια, μοίρασε ασίστ στον Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό κάρφωμα για το 53-62. Οι Μήτρου-Λονγκ και Τολιόπουλος συνεργάστηκαν ξανά, φέρνοντας το σκορ στο 53-67, ενώ ο Χατζίμπεγκοβιτς μείωσε σε 56-67 λίγο πριν το 35ο λεπτό. Μετά από ανταλλαγή τρίποντων ανάμεσα σε Λαρντζάκη και Ράντοντσιτς για το 65-74, ο Παπανικολάου ανέβασε τη διαφορά στο 65-77 στο 38΄, δίνοντας τέλος στα όνειρα των γηπεδούχων για ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Λαρεντζάκης 6 (2), Μωραϊτης 9 (3), Τολιόπουλος 27 (7), Καλαϊτζάκης 6 (1), Χαραλαμπόπουλος 4, Παπανικολάου 5 (1), Χουγκάζ 5, Αντετοκούνμπο Κ. 8 (2), Μήτογλου 5 (1), Μήτρου Λονγκ 4.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Αντρέι Ζάκελι): Ίλιτς 2, Νίνταμ 8 (1), Ιβάνοβιτς 2, Χαντζίμπεγκοβιτς 5, Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 10 (2), Ζιβάνοβιτς 2, Νίκολιτς 4, Ντρόμπνιακ 14 (1), Πόποβιτς 5 (1), Ράντονσιτς 13 (3).

ΑΠΕ - ΜΠΕ

