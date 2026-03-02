Η UEFA τιμώρησε την Τότεναμ για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της

Η Τότεναμ τιμωρήθηκε από την UEFA για περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς οπαδών της κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Άιντραχτ για το Europa League.

Όπως έγινε γνωστό, η UEFA επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ στους Λονδρέζους, μαζί με ποινή απαγόρευσης παρουσίας φιλάθλων της σε ένα εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της με αναστολή, λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς οπαδών της στην αναμέτρηση με την Άιντραχτ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Παράλληλα, η διοίκηση της Τότεναμ ανακοίνωσε τρεις οπαδοί προέβησαν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Γερμανία, ενώ αφού ταυτοποιήθηκαν, τέθηκαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό από όλες τις δραστηριότητες της ομάδας.

sport-fm.gr