ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς έχει το σκηνικό δυο αγωνιστικές πριν από τα πλέι οφ

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων της 24ης αγωνιστικής

Με το μεγάλο ντέρμπι κορυφής, ανάμεσα στην Ομόνοια και τον Απόλλωνα, το οποίο έληξε 1-1, ολοκληρώθηκε και η 24η αγωνιστική της Cyprus League By Stoiximan.

Έτσι, διατηρήθηκε η διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες, στους έξι βαθμούς. Οι πράσινοι έχουν την πρωτιά με 55 βαθμούς και οι γαλάζιοι ακολουθούν στους 49.

Απομένουν άλλες δυο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και πριν από την έναρξη των πλέι οφ.

 

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Εθνικός Άχνας - Ομόνοια Αρ. 0-1 (54΄ Λομόνακο)

ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ 2-3 (58΄ Νατέλ, 90΄ πέν. Κονσεϊσάο / 41΄ Μαντσίνι, 59΄ Αμπάγκνα, 81΄ Ντράζιτς)

Ανόρθωση - Ένωση 3-0 (39΄ πέν. Σένσι, 65΄ πέν. Λόπες, 90+4΄ Βούκιτς)

Ακρίτας - Ε.Ν. Ύψωνα 1-3 (12΄ Ζήνωνος / 71΄ Τσερίσεφ, 75΄ Λίπσκι, 90+1΄ πέν. Μπα)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 (45+11΄ Ταβάρες / 49΄ Σαμπορίτ)

Άρης - Πάφος FC 2-2 (76΄Μοντνόρ, 90+1΄Γκομίς / 79΄Άντερσον, 90+8΄πέν. Άντερσον)

Ομόνοια - Απόλλων 1-1 (40' Τάνκοβιτς / 37' Ροντρίγκες)

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

EΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

