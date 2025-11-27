ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξέχασε Ανόρθωση, βλέπει Άρη

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Παρά την απογοήτευση που έφερε η ήττα από την Ανόρθωση οι βυσσινί κράτησαν την καλή εμφάνιση και ελπίζουν πώς στην συνέχεια θα πάρουν και βαθμούς.

Ο Γιώργος Κοσμάς αυτή την εβδομάδα επικεντρώθηκε σε τρία πράγματα. Στο ανέβασμα της ψυχολογία, στην συνέχεια των καλών εμφανίσεων και φυσικά στο πως θα αντιμετωπίσει τον Άρη.

Καθημερινά ο Γιώργος Κοσμάς επιδιώκει να ανεβάσει την ψυχολογία των παικτών. Γιατί κακά τα ψέματα με την Ανόρθωση έδωσαν πολλά και δεν πήραν τίποτα. Οπότε η ψυχολογία είναι στον ναδίρ. Συνεπώς ο Κύπριος τεχνικός με καθημερινές ντόπες θέλει να τονώσει το ηθικό των παικτών του και να τους ανεβάσει ενόψει και της δύσκολης συνέχειας.

Ο Γιώργος Κοσμάς θέλει επίσης να κτίσει πάνω στην καλή εμφάνιση με την Ανόρθωση. Ο Παραλιμνίτης τεχνικός κάλεσε τους ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν και με τον Άρη από εκεί που έμειναν με την Ανόρθωση. Στους ίδιους ρυθμούς και να κυνηγήσουν θετικό αποτέλεσμα.

Η αντιμετώπιση του Άρη

Ο προπονητής της Ένωσης δουλεύει πολύ στην τακτική που θα ακολουθήσει με τον Άρη. Γνωρίζει πως η αποστολή είναι πάρα πολύ δύσκολη και για αυτό δίνει μεγάλη σημασία στο τακτικό κομμάτι. Επιστρέφουν οι Έντσον και Λόχαν. Παραμένει ερωτηματικό για το ποιον τερματοφύλακα θα χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Κοσμάς στο παιχνίδι με τον Άρη. Κούστερ, Παναγιώτου ή Λαζάρ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Διαβαστε ακομη