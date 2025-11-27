Ο πλανήτης υποκλίνεται στον Εμπαπέ για το καρέ του στο Φάληρο

Είναι το 6ο που πετυχαίνουν οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης στη διοργάνωση, από την ίδρυση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1955.

Έγινε επίσης ο 2ος παίκτης που σκόραρε 4 γκολ σε μια νίκη με 4-3 στο Champions League. Ο πρώτος ήταν ο Γιόσιπ Ίλιτσιτς στις 10 Μαρτίου 2020 για την Αταλάντα σε μια εκτός έδρας νίκη επί της Βαλένθια, όπως αναφέρει η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Ο Εμπαπέ έγινε ο δεύτερος Γάλλος παίκτης στην ιστορία που σκόραρε 4 γκολ σε έναν αγώνα Champions League, μετά τον Μπαφετίμμπι Γκομίς με τη Λιόν εναντίον της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στις 7 Δεκεμβρίου 2011.

Σημείωσε το νέο ρεκόρ του UCL για εκτός έδρας-τουλάχιστον- χατ-τρικ (4), ξεπερνώντας τον Φιλίπο Ιντσάγκι (3).

Ισοφάρισε τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε εκτός έδρας-τουλάχιστον- χατ-τρικ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, 2 για τον καθένα (ο CR7 το έκανε το 2012 και το 2013).

Το γκολ του στο 2-1 στον αγώνα ήταν το μόλις πρώτο του γκολ με κεφαλιά για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Από τα 64 γκολ του στο Champions League, μόνο 3 σημειώθηκαν με κεφαλιά (επίσης εναντίον της Μπάγερν το 2017 και εναντίον της Κλαμπ Μπριζ το 2019, και τα δύο για την Παρί Σεν Ζερμέν).

Τα 64 γκολ του Εμπαπέ στο UCL αποτελούνται από 28 που σημειώθηκαν εντός έδρας και 36 εκτός έδρας.

Μόνο δύο παίκτες με περισσότερα από 30 γκολ στη διοργάνωση έχουν σημειώσει περισσότερα γκολ εκτός έδρας από ό,τι εντός έδρας. Ο άλλος είναι ο Ριβάλντο: συνολικά 31 γκολ, 14 εντός έδρας και 17 εκτός έδρας.

Ο προηγούμενος υψηλότερος αριθμός του Εμπαπέ σε σεζόν στο UCL ήταν 8 γκολ (δύο φορές, το 2020-21 και το 2023-24 με την Παρί Σεν Ζερμέν). Τώρα, έχει ήδη 9 γκολ μετά από μόλις 5 πρώτους αγώνες.

Ξεπέρασε επίσης το ρεκόρ καριέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σκόραρε 8 γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 5 πρώτους αγώνες στο UCL τις σεζόν 2013-14 και 2017-18.

Αριθμοί που αξίζουν την αποθέωση. Και αυτό έκαναν τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο.

«Απίστευτος, μια μηχανή, ασταμάτητος...», ήταν μερικοί από τους επαίνους που του ...δόθηκαν, όπως αναφέρει σχετικά η ισπανική εφημερίδα «AS».

L’Equipe: «Ένα κατόρθωμα χάρη στον Mbappé»: «Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη και πέτυχε ένα κατόρθωμα σε μεγάλο βαθμό χάρη στον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος σκόραρε τέσσερα γκολ, για πρώτη φορά στο Champions League. Η ομάδα της Μαδρίτης είχε μικρό περιθώριο λάθους και ήταν νευρική μέχρι τις καθυστερήσεις».

RMC Sport: «Ο Εμπαπέ εκτόξευσε τις απογοητεύσεις του»: «Μετά από τρία παιχνίδια χωρίς να σκοράρει για τη Ρεάλ Μαδρίτης, μια αιωνιότητα στο πρωτάθλημά του, ο Γάλλος αρχηγός εκτόξευσε τις απογοητεύσεις του εναντίον του Ολυμπιακού σκοράροντας τρία γκολ... σε επτά λεπτά. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε μια τέλεια πάσα του Βινίσιους στην ώρα που έληξε».

Le Parisien: «Μια εξαιρετική σεζόν»: «Δεν είσαι χαρούμενος; Τρία γκολ!» Αυτή η φράση πιθανότατα θα στοιχειώνει τον Κιλιάν ΜπαπέKylian Mbappé για το υπόλοιπο της καριέρας του. Και του ταιριάζει απόλυτα... Το βράδυ της Τετάρτης, στο γήπεδο του Ολυμπιακού, ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε τρία γκολ σε επτά λεπτά. Ο Γάλλος αρχηγός κάνει μια εξαιρετική σεζόν και για άλλη μια φορά απέδειξε το τεράστιο ταλέντο του. Ο χρόνιος πόνος στον αστράγαλο φαίνεται να ανήκει στο παρελθόν».

La Gazzetta dello Sport: «Ένα τερατώδες κατόρθωμα»: «Η Ρεάλ Μαδρίτης κερδίζει με έναν υπέροχο Εμπαπέ. Σκόραρε τέσσερα γκολ. Ο Γάλλος έχει εννέα στο Champions League και 22 συνολικά αυτή τη σεζόν. Ένα τερατώδες κατόρθωμα».

Olé: «Ο καλύτερος στον πλανήτη»: «Μια ασταμάτητη μηχανή γκολ. Δεν λέμε κάτι καινούργιο όταν μιλάμε για τον Κιλιάν Εμπαπέ, που θεωρείται εδώ και καιρό ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη. Γρήγορος, απρόβλεπτος σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός και θανατηφόρος μπροστά στην εστία».

Bild: «Σκόραρε γκολ ασταμάτητα»: «Τρέλα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Χατ-τρικ του Εμπαπέ σε 6:42 λεπτά. Σκοράρει γκολ ασταμάτητα. Κανένας παίκτης δεν έχει σκοράρει ποτέ τέσσερις φορές εκτός έδρας στο Champions League, ένα ρεκόρ που πλέον ανήκει στον Γάλλο».

BBC: «Ηλεκτρικός και αποτελεσματικός»: «Ο Εμπαπέ ήταν αποτελεσματικός στην ελληνική πρωτεύουσα και πέτυχε το χατ-τρικ του σε λίγα μόλις λεπτά, καθιστώντας τον μόνο τον τρίτο παίκτη που πέτυχε κάτι τέτοιο τόσο νωρίς στο Champions League. Στη συνέχεια πρόσθεσε άλλο ένα. Τα τέσσερα γκολ του προήλθαν από μόλις έξι σουτ, και ήταν καλό που τα σκόραρε όλα, επειδή η αυτοσχέδια άμυνα της ομάδας του ήταν ευάλωτη και δέχτηκε γκολ στην άλλη άκρη της εστίας».

The Athletic: «Επτά αξέχαστα λεπτά» : «Επτά αξέχαστα λεπτά από τον Εμπαπέ. Ο Γάλλος πέτυχε το δεύτερο γρηγορότερο χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League ανδρών μεταξύ του 22ου και του 29ου λεπτού».

ESPN: «Ο Εμπαπέ ισοφαρίζει τον Κριστιάνο»: «Ο Μπαπέ γράφει ιστορία και ισοφαρίζει ένα ρεκόρ Champions League που κατέχει ο Κριστιάνο. Αυτή η Τετάρτη σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Γάλλος σκόραρε τέσσερα γκολ σε έναν αγώνα Champions League σε όλη του την καριέρα. Ισοφαρίζει ένα ρεκόρ που κατέχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ήταν ο μόνος παίκτης στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης που πέτυχε αυτό το κατόρθωμα, με τα τέσσερα γκολ του εναντίον της Μάλμε το 2015».

