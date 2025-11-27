Πίεση σε Σλοτ!

Η άποψη πως ίσως τελικά ο Σλοτ παρά το περσινό πρωτάθλημα δεν μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς σε βάθος χρόνου στους «κόκκινους» έχει αρχίσει ν' ακούγεται στις τάξεις των οπαδών, αλλά και σε συζητήσεις στα media, ωστόσο, ο Ολλανδός παραμένει στο πόστο του δίχως ν' ανησυχεί.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, αλλά έγραψε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, δεν υπάρχει κάποια πρόθεση από πλευράς διοικούντων για αλλαγή προσώπου στην άκρη του πάγκου.

Βέβαια, δεν αναιρείται το γεγονός πως υπάρχει πίεση και ασκείται ακόμα πιο έντονα προς τον κόουτς της Λίβερπουλ, αλλά στο κλαμπ δεν υπάρχει καμία σκέψη για πιθανή αντικατάσταση του Σλοτ.

