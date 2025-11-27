Πίεση σε Σλοτ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Άρνε Σλοτ συνεχίζει το έργο του στη Λίβερπουλ, ξέρει ότι η διοίκηση τον στηρίζει δίχως να έχει υπάρξει οποιαδήποτε σκέψη περί πιθανής αντικατάστασης, αλλά είναι δεδομένο πως η πίεση στον Ολλανδό αυξάνεται όσο συνεχίζεται αυτή η κακή κατάσταση...
Η άποψη πως ίσως τελικά ο Σλοτ παρά το περσινό πρωτάθλημα δεν μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς σε βάθος χρόνου στους «κόκκινους» έχει αρχίσει ν' ακούγεται στις τάξεις των οπαδών, αλλά και σε συζητήσεις στα media, ωστόσο, ο Ολλανδός παραμένει στο πόστο του δίχως ν' ανησυχεί.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, αλλά έγραψε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, δεν υπάρχει κάποια πρόθεση από πλευράς διοικούντων για αλλαγή προσώπου στην άκρη του πάγκου.
Βέβαια, δεν αναιρείται το γεγονός πως υπάρχει πίεση και ασκείται ακόμα πιο έντονα προς τον κόουτς της Λίβερπουλ, αλλά στο κλαμπ δεν υπάρχει καμία σκέψη για πιθανή αντικατάσταση του Σλοτ.
england365.gr