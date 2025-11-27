Ήδη την έχει… ξεχάσει

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Ο Απόλλων αφήνει πίσω του τη σημαντική νίκη απέναντι στην Ομόνοια και πλέον επικεντρώνεται στο επικείμενο ντέρμπι με την ΑΕΛ.

Ήδη έχει… ξεχάσει την επιτυχία και φουλάρει για να τριτώσει το… καλό. Τα παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες της Λεμεσού ανέκαθεν προσφέρουν ένταση, πάθος και μοναδικές στιγμές και το κυριακάτικο ραντεβού δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και, με ανεβασμένη την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση, θα ψάξει να δώσει συνέχεια στα τρίποντα.

Με εξαίρεση τον Μπράντον Τόμας που θα εκτίσει την ποινή του από κίτρινες κάρτες, όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Είναι αντιληπτό λοιπόν ότι θα προκύψει σίγουρα μία αλλαγή στην ενδεκάδα αλλά, επειδή πρόκειται για παίκτη που παίζει σε πολλές θέσεις στην επίθεση, ίσως προκύψουν ανακατατάξεις στην ενδεκάδα. Πιο έτοιμος είναι και ο Μαρσελίνο.

 

Διαβαστε ακομη