ΑΕΚ: Εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τον κόσμο της!

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε πως εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τον κόσμο της που έχει ταξιδέψει στη Φλωρεντία.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, ο Μάριος Ηλιόπουλος, κατέλαβε τεράστια προσπάθεια για να εξασφαλιστούν επιπλέον εισιτήρια για τον κόσμο της ομάδας που έχει ταξιδέψει στη Φλωρεντία και τελικά τα κατάφερε καθώς η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε πως  εξασφάλισε για τον σημερινό αγώνα με τη Φιορεντίνα επιπλέον αριθμό εισιτηρίων, ο οποίος αντιστοιχεί στο 10% του αριθμού που αρχικά εδικαιούτο για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Τα επιπλέον αυτά εισιτήρια θα τεθούν σε κυκλοφορία διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο στις 16.21 ώρα Ελλάδας και θα υπάρχει ο περιορισμός της αγοράς ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ εισιτηρίων.

https://www.ticketmaster.gr/aek/showProductList.html

 

 

Διαβαστε ακομη