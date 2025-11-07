Η ΕΘΑ λύγισε το ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο

Η ΕΘΑ πέτυχε εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, επικρατώντας με 98-94 στο Λευκόθεο, σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα της Έγκωμης ήταν ο Powell, ο οποίος σημείωσε triple double με 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, οδηγώντας την ΕΘΑ σε μια μεγάλη επιτυχία.

Από πλευράς ΑΠΟΕΛ, ξεχώρισε ο Honor, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 4 ασίστ, όμως η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στη βαθμολογία με 3 νίκες και 3 ήττες.

Τα δεκάλεπτα: 30-25, 53-48, 77-73, 94-98