Η 6η αγωνιστική για τη ECOMMBX Basket League

Από το βράδυ της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου, μέχρι το βράδυ της Κυριακής (09/11) θα εξελιχθεί η δράση στην 6η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League.

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής (07/11, 17:00) στο Λευκόθεο όπου ο ΑΠΟΕΛ θα υποδεχθεί την ΕΘΑ, με τις δυο ομάδες να επιδιώκουν την επιστροφή στις νίκες. Σε πέντε παιχνίδι οι «γαλαζοκίτρινοι» πέτυχαν να πάρουν τρία ροζ φύλλα, ενώ δύο έχει η ομάδα της Έγκωμης.

Ακολούθως, το Σάββατο θα γίνουν οι τρεις αναμετρήσεις στις οποίες συμμετέχουν και οι τρεις ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Στις 15:00 η Ανόρθωση θα φιλοξενηθεί στη Λεμεσό από τον Απόλλωνα. Οι γηπεδούχοι θα επιδιώξουν να πετύχουν το δεύτερο ροζ φύλλο τους, ενώ το δεύτερο συνεχόμενο και τρίτο γενικότερα θέλει να πανηγυρίσει η ομάδα της Αμμοχώστου.

Την ίδια ημέρα, στις 17:00, στο «Κίτιον» η Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία είναι η μοναδική ομάδα της ECOMMBX Basket League που διατηρεί το απόλυτό της μετά από πέντε παιχνίδια, υποδέχεται την Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου, η οποία προέρχεται από τρεις συναπτές επιτυχίες και θέλει να δώσει ανάλογη συνέχεια.

Αργότερα, στις 18:30, στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας» ο Κεραυνός θα παίξει με τον Αχιλλέα Καϊμακλίου. Από τη μια οι «ερυθροκίτρινοι» με τέσσερις νίκες βρίσκονται στο δεύτερο σκαλοπάτι του βαθμολογικού πίνακα, ενώ από την άλλη η ομάδα του Καϊμακλίου παραμένει χωρίς νίκη.

Στο τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, το απόγευμα της Κυριακής (09/11,  17:00) η TRIA EKA AEΛ BC  θα φιλοξενήσει στο στάδιο «Νίκος Σολομωνίδης» τον ΜΑD Διγενή Ακρίτα Μόρφου, με τους «γαλαζοκίτρινους» να μετρούν δυο νίκες και τους φιλοξενούμενους τρεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 07/11

ΑΠΟΕΛ - ΕΘΑ 17:00 / Cytavision

Σάββατο 08/11

Απόλλων – Ανόρθωση 15:00

Πετρολίνα ΑΕΚ - Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου 17:00

Κεραυνός - Αχιλλέας Καϊμακλίου 18:30

Κυριακή 09/11

TRIA EKA AEΛ BC  - ΜΑD Διγενής Ακρίτας Μόρφου 17:00

Διαβαστε ακομη