Πήγαν για να δουν Τζόκοβιτς οι Χουάντσο και Γκραντ

Την Πέμπτη (6/11) το Telekom Center Athens γέμισε με κόσμο για τους προημιτελικούς του Hellenic Championship, όπου ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετώπισε τον Νούνο Μπόρζες.

Στις κερκίδες όμως δεν ήταν μόνο φίλαθλοι, αλλά και δύο γνώριμα πρόσωπα από το ελληνικό μπάσκετ, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Τζέριαν Γκραντ, παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR.

Οι δύο αθλητές, που συνήθως αγωνίζονται στο ίδιο γήπεδο για το τριφύλλι, αυτή τη φορά παρακολούθησαν τον αγώνα ως θεατές, απολαμβάνοντας το πρώτο τουρνουά ATP 250 που διεξάγεται στην Ελλάδα μετά από τρεις δεκαετίες.

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

Διαβαστε ακομη