ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τριανδρία Ιανουαρίου και όχι μόνο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Τριανδρία Ιανουαρίου και όχι μόνο

Ο Ζόελ Νταμάχου, ο Ιβάν Τρισκόφσκι και ο Ούγκο Μάρτινς έχουν ήδη καθορίσει το πλάνο για τη ενίσχυση της ΑΕΛ τη μεταγραφική περίοδο που είναι προ των πυλών.

Ο Νταμάχου παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της ΑΕΛ με τον νέο Τ/Δ της ομάδας να σημειώνει πως έχει ήδη καθοριστεί το πλάνο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η ομάδα το αμέσως επόμενο διάστημα προκειμένου να αποκτηθούν παίκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο τον σύλλογο. 

Ουσιαστικά, ο Γάλλος θα πλαισιώσει τον Τρισκόφσκι και οι δύο τους σε συνεννόηση με τον προπονητή, Ούγκο Μαρτίνς, θα αποτελέσουν την τριανδρία του μεταγραφικού σχεδιασμού. 

«Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές της Κύπρου», είπε χαρακτηριστικά για τον Μάρτινς, ο Νταμάχου. 

Όσον αφορά τον αριθμό των μεταγραφών που θα γίνουν, δεν άνοιξε τα χαρτιά του σημειώνοντας πως αυτό είναι κάτι μεταξύ αυτού, του προπονητή και του Τρισκόφσκι, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο πως αυτοί θα αποφασίζουν για τους παίκτες που θα έρθουν.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σοκ στο Μιλγουόκι: Για έναν μήνα στα «πιτς» ο Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Οι εικόνες που εξηγούν γιατί αναβλήθηκε το ματς

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια της Ανόρθωσης για Απόλλωνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

A Bola: «Έρχονται απολύσεις στη Ρίο Άβε με απόφαση Μαρινάκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Ομόνοια με τους πρώην... πράσινους η ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Είμαι αισιόδοξος ότι η απόφαση θα είναι 0-20»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιουβέντους και Ντόρτμουντ ενδιαφέρονται για Μουζακίτη, σύμφωνα με τη «Sun»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σίγουρα, ίσως και άλλες...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παρτίζαν: Ο Λάσο πιο μπροστά απ’ όλους για τη διαδοχή του Ομπράντοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστική αναβολή στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Η μισή Premier League χτυπάει την πόρτα του Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: To «ραντεβού» Τόμας-Καστέλ με φίλους του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στον... αέρα το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε!

EUROLEAGUE

|

Category image

Το πρωτόγνωρο σκηνικό με Ντράγκομιρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Ιταλία στο Μπέργκαμο με τη Β. Ιρλανδία για τα ευρωπαϊκά playoffs

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη