Τριανδρία Ιανουαρίου και όχι μόνο

Ο Νταμάχου παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της ΑΕΛ με τον νέο Τ/Δ της ομάδας να σημειώνει πως έχει ήδη καθοριστεί το πλάνο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η ομάδα το αμέσως επόμενο διάστημα προκειμένου να αποκτηθούν παίκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο τον σύλλογο.

Ουσιαστικά, ο Γάλλος θα πλαισιώσει τον Τρισκόφσκι και οι δύο τους σε συνεννόηση με τον προπονητή, Ούγκο Μαρτίνς, θα αποτελέσουν την τριανδρία του μεταγραφικού σχεδιασμού.

«Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές της Κύπρου», είπε χαρακτηριστικά για τον Μάρτινς, ο Νταμάχου.

Όσον αφορά τον αριθμό των μεταγραφών που θα γίνουν, δεν άνοιξε τα χαρτιά του σημειώνοντας πως αυτό είναι κάτι μεταξύ αυτού, του προπονητή και του Τρισκόφσκι, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο πως αυτοί θα αποφασίζουν για τους παίκτες που θα έρθουν.