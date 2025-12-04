Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Ολυμπιακός Πειραιώς υποδέχεται απόψε στις 21:15 τη Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους της καλαθόσφαιρας.

Η νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα προσφέρεται σε απόδοση 1.40 από την Stoiximan, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 11,25 και η επικράτηση των Τούρκων στα 3.25.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να πετύχει ο Wade Baldwin από 16 πόντους και άνω, προσφέρεται στα 2.70 και το να πετύχει ο Nikola Milutinov από 14 πόντους και άνω στα 3.20.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να πετύχει ο Sasha Vezenkov από 18 πόντους και άνω και ο Tyler Dorsey τουλάχιστον 17 πόντους αποτιμάται στα 3.75, ενώ απόδοση 3.15 προσφέρεται στο συνδυασμό να έχει ο Vezenkov τουλάχιστον δύο εύστοχα τρίποντα και ο Milutinov από 8 ριμπάουντ και άνω.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

