Να γίνει η αρχή της αντεπίθεσης…

Τέσσερις μέρες πριν από τον αγώνα, ο Πάμπλο Γκαρσία προετοιμάζει την ομάδα του για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που θα συναντήσει απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει αναμφίβολα πολλή ποιότητα. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Ουρουγουανός προπονητής, ο οποίος επιθυμεί βελτίωση σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού σε σχέση με τους τελευταίους τρεις αγώνες, όπου ο ΑΠΟΕΛ μετρά δύο ισοπαλίες και μία ήττα.

Το επόμενο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τον ΑΠΟΕΛ, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δει τη διαφορά να απομακρύνεται περισσότερο από την «Ελαφρά Ταξιαρχία». Αντιθέτως, δίνεται στους γαλαζοκίτρινους μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να μειώσουν σε έναν βαθμό την απόσταση από τον Άρη και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε, στον δεύτερο γύρο, να κάνουν την αντεπίθεσή τους για τις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας.

Στο ντέρμπι της Κυριακής, ο 48χρονος προπονητής θα έχει στη διάθεσή του τους Μάγιερ και Τομάς, οι οποίοι συμπλήρωσαν κάρτες με την Ανόρθωση, και αποφασίστηκε να απουσιάσουν στο μεθεπόμενο εντός έδρας παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα (13/12, 19:00). Εκτός πλάνων είναι ο τραυματίας Πιέρος Σωτηρίου, με τον Γκαρσία να ψάχνει εκ νέου τρόπους ώστε η σημαντική απουσία του να καλυφθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.