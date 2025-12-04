ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Να γίνει η αρχή της αντεπίθεσης…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Να γίνει η αρχή της αντεπίθεσης…

Προσηλωμένοι στο πολύ δύσκολο παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη στο ΓΣΠ (17:00) είναι άπαντες στον ΑΠΟΕΛ

 Τέσσερις μέρες πριν από τον αγώνα, ο Πάμπλο Γκαρσία προετοιμάζει την ομάδα του για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που θα συναντήσει απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει αναμφίβολα πολλή ποιότητα. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Ουρουγουανός προπονητής, ο οποίος επιθυμεί βελτίωση σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού σε σχέση με τους τελευταίους τρεις αγώνες, όπου ο ΑΠΟΕΛ μετρά δύο ισοπαλίες και μία ήττα.

Το επόμενο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τον ΑΠΟΕΛ, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δει τη διαφορά να απομακρύνεται περισσότερο από την «Ελαφρά Ταξιαρχία». Αντιθέτως, δίνεται στους γαλαζοκίτρινους μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να μειώσουν σε έναν βαθμό την απόσταση από τον Άρη και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε, στον δεύτερο γύρο, να κάνουν την αντεπίθεσή τους για τις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας.

Στο ντέρμπι της Κυριακής, ο 48χρονος προπονητής θα έχει στη διάθεσή του τους Μάγιερ και Τομάς, οι οποίοι συμπλήρωσαν κάρτες με την Ανόρθωση, και αποφασίστηκε να απουσιάσουν στο μεθεπόμενο εντός έδρας παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα (13/12, 19:00). Εκτός πλάνων είναι ο τραυματίας Πιέρος Σωτηρίου, με τον Γκαρσία να ψάχνει εκ νέου τρόπους ώστε η σημαντική απουσία του να καλυφθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σοκ στο Μιλγουόκι: Για έναν μήνα στα «πιτς» ο Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Οι εικόνες που εξηγούν γιατί αναβλήθηκε το ματς

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια της Ανόρθωσης για Απόλλωνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

A Bola: «Έρχονται απολύσεις στη Ρίο Άβε με απόφαση Μαρινάκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Ομόνοια με τους πρώην... πράσινους η ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Είμαι αισιόδοξος ότι η απόφαση θα είναι 0-20»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιουβέντους και Ντόρτμουντ ενδιαφέρονται για Μουζακίτη, σύμφωνα με τη «Sun»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σίγουρα, ίσως και άλλες...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παρτίζαν: Ο Λάσο πιο μπροστά απ’ όλους για τη διαδοχή του Ομπράντοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστική αναβολή στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Η μισή Premier League χτυπάει την πόρτα του Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: To «ραντεβού» Τόμας-Καστέλ με φίλους του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στον... αέρα το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε!

EUROLEAGUE

|

Category image

Το πρωτόγνωρο σκηνικό με Ντράγκομιρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Ιταλία στο Μπέργκαμο με τη Β. Ιρλανδία για τα ευρωπαϊκά playoffs

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη