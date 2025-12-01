Πάλεψε αρκετά η Εθνική μας απέναντι στην Πρωταθλήτρια Γερμανία

Πρόκειται για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στην πρώτη και ιστορική συμμετοχή της σε προκριματική φάση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Το πρώτο καλάθι ήταν για λογαριασμό των φιλοξενουμένων με τον Agbakoko, ενώ από πλευράς της Εθνικής μας στο 1' με λέι απ ισοφάρισε ο Φ. Τίγκας (2-2). Στο 4' οι Γερμανοί ήταν μπροστά με οκτώ πόντους (4-12) μετά το τρίποντο του Sengfelder, όμως οι διεθνείς μας κατάφεραν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα και ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος της περιόδου το τρίποντο του Στυλιανού βρήκε την Εθνική μας να προηγείται με 17-15. Πέντε πόντοι από τον Pape έβαλαν ξανά μπροστά τους φιλοξενουμένους (17-20).

Η Εθνική μας συνέχισε να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο κατά διαστήματα έπαιρνε κεφάλι στο σκορ, όπως με το δίποντο του Σάιμον Μιχαήλ (37-36) ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος της περιόδου. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τις δυο βολές από τον Obiesie (39-42).

Μέχρι το 22' και το τρίποντο από τον Στυλιανού (44-49) η Εθνική μας ήταν πολύ κοντά στο σκορ (44-49), με την Γερμανία στη συνέχεια να καταφέρνει να ανοίγει την ψαλίδα του σκορ και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ήταν μπροστά με 21 πόντους (48-69).

Ακόμη κι αν έμεινε πίσω στο σκορ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, εντούτοις συνέχισε να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, χάνοντας εν τέλει με 83-64.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-20, 39-42, 48-69, 83-64

Κύπρος (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Λοϊζίδης 4, Χ. Γιανναράς 2, Σιμιτζής 2, Μιχαήλ 8, Γιούνγκ 4, Ι. Γιανναράς 12 (3), Κουμής, Φ. Τίγκας 8, Σ. Τίγκας 4, Σολωμού 2, Τρετιακόβ 2, Στυλιανού 16 (4)

Germany (Alex Mumbru)

Kayil 8 (2), Weidemann 5 (1), Mattisseck 3 (1), Delow 10 (2), Pape 14 (3), Welp 4, Sengfelder 12 (1), Kramer 14 (2), Agva 3, Agbakoko 5, Obiesie 5 (1)