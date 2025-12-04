ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εμπαπέ στο κατόπι του Ρονάλντο: Αγγίζει το θρυλικό ρεκόρ γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος

Εμπαπέ στο κατόπι του Ρονάλντο: Αγγίζει το θρυλικό ρεκόρ γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται ένα βήμα πριν καταρρίψει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η φετινή του παραγωγικότητα αγγίζει ιστορικά επίπεδα.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν εξαιρετικός στο «Σαν Μαμές» την Τετάρτη (4/12), όπου με δύο γκολ και μία ασίστ οδήγησε τη Ρεάλ στο επιβλητικό 3-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο, μειώνοντας τη διαφορά από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στον έναν βαθμό.

Με αυτά τα δύο τέρματα, ο Εμπαπέ έφτασε τα 55 γκολ σε 55 αγώνες μέσα στο 2025, φτάνοντας πολύ κοντά στο μεγάλο ρεκόρ του Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος είχε σημειώσει 59 γκολ το 2013, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη στην ιστορία του συλλόγου σε ένα ημερολογιακό έτος.

Έτσι, ο Εμπαπέ χρειάζεται μόλις τέσσερα γκολ για να ισοφαρίσει το επίτευγμα του CR7 και πέντε για να το ξεπεράσει.

Τα ματς της Ρεάλ μέχρι το τέλος του 2025:

7 Δεκεμβρίου: Ρεάλ – Θέλτα Βίγκο

10 Δεκεμβρίου: Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι

14 Δεκεμβρίου: Αλαβές – Ρεάλ

20 Δεκεμβρίου: Ρεάλ – Σεβίλλη

sdna.gr 

ΔΙΕΘΝΗ

