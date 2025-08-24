Τι περιμένει τους VIP στο FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο

Αξέχαστες στιγμές αναμένεται να προσφέρει η διοργάνωση του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή της Εθνικής μας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γεωργίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Η παρουσία μεγάλων αστέρων του μπάσκετ στα ρόστερ των ομάδων προμηνύει φανταστικές μπασκετικές στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες σε όσους παρευρεθούν στα 15 παιχνίδια που θα γίνουν στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού.

Ανάμεσα στις επιλογές για την εξασφάλιση παρουσίας στο ανακαινισμένο στάδιο της Λεμεσού είναι και τα VIP εισιτήρια, μέσω των οποίων οι κάτοχοί τους θα έχουν επιπρόσθετα προνόμια.

«Από το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, οπότε και φιλοξενήσαμε το ECOMMBX Cup, είχαν ετοιμαστεί τα δύο VIP Lounge Areas. Έπειτα έγιναν κάποιες μικροαλλαγές στο εσωτερικό του χώρου για να προσφέρουμε υψηλότερη ποιότητα εξυπηρέτησης αλλά και αισθητικής σε όσους επισκεφθούν τα VΙP Areas» αναφέρει ο VIP και Hospitality Executive, Κωνσταντίνος Ιωαννίδης.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων VIP, καθώς και οι κάτοχοι εισιτηρίων Courtside, θα έχουν θέση στην κεντρική κερκίδα του Αθλητικού κέντρου Σπύρος Κυπριανού, ενώ θα μπορούν να επισκεφθούν τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους ανά πάσα στιγμή.

Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κάποιες στιγμές χαλάρωσης, απολαμβάνοντας φαγητό και ποτό. Φυσικά, θα υπάρχουν και τηλεοράσεις ώστε να μην χάσουν ούτε φάση από τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις του γ’ ομίλου.

Επιπλέον, οι κάτοχοι εισιτηρίων VIP και Courtside δικαιούνται πρόσβαση στο πάρκινγκ του Αθλητικού κέντρου Σπύρος Κυπριανού.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια προς πώληση για τις θέσεις VIP, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/