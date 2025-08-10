ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα έτοιμα για την 2η ημέρα του ECOMMBX Cup την Κυριακή 10 Αυγούστου!

Το σημερινό πρόγραμμα:

Μετά την εντυπωσιακή πρώτη ημέρα του ECOMMBX Cup, το Σάββατο 9 Αυγούστου, όλα πλέον είναι έτοιμα για την δεύτερη και τελευταία ημέρα του τουρνουά, την Κυριακή 10 του μήνα, που διεξάγεται στο ανακαινισμένο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού.

Λίγες ημέρες πριν από την διεξαγωγή του FIBA EuroBasket 2025, στη Λεμεσό και το ίδιο γήπεδο, οι Εθνικές Κύπρου, Ελλάδας, Σερβίας και Ισραήλ δίνουν άλλον έναν φιλικό αγώνα επί Κυπριακού εδάφους.

Κυριακή 10 Αυγούστου

17:00 Κύπρος vs Σερβία

20:30 Ελλάδα vs Ισραήλ

Τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο

Η εικόνα της Λεμεσού και του Αθλητικού κέντρου Σπύρος Κυπριανού, θα μεταδοθεί σε όλο τον πλανήτη, μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης του τουρνουά. Το ECOMMBX Cup θα μεταδοθεί ζωντανά σε Κύπρο (Cytavision), Ελλάδα (ΕΡΤ), Σερβία (RTS), Ισραήλ (Sport5), Βοσνία και Ερζεγοβίνη (RTRS), και μέσω streaming με αγγλική περιγραφή από το γήπεδο, μέσω της πλατφόρμας της FIBA Courtside1891 και τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα ζωντανών μεταδόσεων, DAZN.

Θετικό το πρώτο τεστ για τη νέα αρένα

To τουρνουά αποτελεί και ένα μεγάλο τεστ για το νέο ανακαινισμένο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, που είναι έτοιμο να υποδεχθεί σπουδαίους αστέρες της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας καλαθοσφαίρισης στα προεόρτια του FIBA EuroBasket 2025, της μεγαλύτερης διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην Κύπρο.

Όλα κύλησαν καλά στα δύο χθεσινά παιχνίδια (Κύπρος-Ισραήλ, Ελλάδα-Σερβία) και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και σήμερα, με το προσωπικό να είναι πιο έμπειρο και έτοιμο για να υποδεχτεί τον κόσμο στο ανακαινισμένο Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού.

Η όλη πρώτη ημέρα αποτέλεσε σοβαρό τεστ για την οργανωτική επιτροπή του FIBA EuroBasket, με πολλές διορθώσεις, σε δεκάδες τμήματα να έχουν σημειωθεί, για να υλοποιηθούν ενόψει του Ευρωμπάσκετ. Οι διοργανωτές ευχαριστούν το κοινό που γέμισε την αρένα και για την κατανόηση τους, για τυχόν προβλήματα που προέκυψαν. Άλλωστε, ως test event, το ECOMMBX Cup λειτουργεί ως μεγάλη δοκιμή για το πολύπλοκο αθλητικό mega event, που θα φιλοξενήσει η χώρα μας.

 

 

