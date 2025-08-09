ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαριά ήττα για την Εθνική μας

Η Κύπρος ηττήθηκε με 109-69 από το Ισραήλ στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup το οποίο διεξάγεται στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Με το Ισραήλ να κερδίζει με 109-69 την Εθνική Κύπρου, ξεκίνησε το απόγευμα το ECOMMBX Cup, στο πρώτο παιχνίδι που διεξάγεται στο ανακαινισμένο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού. Το τουρνουά αποτελεί test event ενόψει του διοργάνωσης του FIBA EuroBasket 2025, ο τρίτος όμιλος της οποίας θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Χριστόφορος Λειβαδιώτης, στο πρώτο φιλικό τεστ της Εθνικής μας ενόψει της πρώτης ιστορικής συμμετοχής της σε Ευρωμπάσκετ, έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους καλαθοσφαιριστές που συμπεριέλαβε στην αποστολή.

 

 

Το πρώτο καλάθι στο ανακαινισμένο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού πέτυχε ο Φίλιππος Τίγκας στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου το Ισραήλ είχε προβάδισμα επτά πόντων (16-9) μετά το καλάθι του Γκινάτ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κρατιόταν κοντά στο σκορ και στο 8' η διαφορά ήταν στους δύο μετά το λέι απ από τον Σάιμον Μιχαήλ (23-21), ενώ ήταν στους τέσσερις στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, έπειτα από το λέι απ του Χούμπερ (29-23).

Στο πρώτο μισό λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου, η Εθνική μας με δυο βολές του Γουίλις και τρίποντο του Γιανναρά μείωσε στον πόντο (29-28). Στο 16' η διαφορά έφθασε σε διψήφιο αριθμό πόντων (46-35) μετά το δίποντο του Αβντίγια, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο 18' με βολή από τον Τίγκα να ρίχνει τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (48-44). Ακολούθησε σερί επτά πόντων για το Ισραήλ που μισό λεπτό πριν από το τέλος της περιόδου με δίποντο του Μπουργκ διαμόρφωσε το 55-44 ως σκορ πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ισραήλ πέτυχε να ανοίξει τη διαφορά φτιάχνοντας διαφορά με 24 πόντους (83-59), ενώ πήρε τη νίκη με τελικό σκορ 109-69.

Την Κυριακή (10/08) η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει στις 17:00 τη Σερβία, ενώ στις 20:30 το Ισραήλ θα παίξει με την Εθνική Ελλάδας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-23, 55-44, 83-59, 109-69

ΙΣΡΑΗΛ (Αριέλ Μπεΐτ-Χαλάχμι)

Σέγκεβ 4, Αβντίγια 12, Τίμορ 8 (1), Γκινάτ 15 (1), Ζούσμαν 15 (3), Κάρινγκτον 10 (2), Λαβί 4, Μένκο 11 (2), Χούμπερ 9 (1), Ζαλμάνσον 12, Μπουργκ 4, Παλατίν 5 (1)

ΚΥΠΡΟΣ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Σιμιτζής 12 (4), Κουμής, Φ. Τίγκας 12, Γουίλις 10, Στυλιανού 9 (3), Πασιαλής 4, Μιχαήλ 7, Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου 5 (1), Γιανγκ 4, Γιανναράς 3 (1), Σ. Τίγκας

 

 

