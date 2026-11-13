Κεραυνός: «Διαβολοβδομάδα» στον Στρόβολο

Μετά από ένα σπουδαίο διπλό στην Εσθονία, ο Κεραυνός Στροβόλου επιστρέφει στην Κύπρο αργά το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου έχοντας ενώπιον του μια τεράστια πρόκληση, στο διπλό ταμπλό των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Η ομάδα του Στροβόλου αγωνίζεται στο «Κώστας Παπαέλληνας», για την Ecommbx Basket League, με αντίπαλο την ΑΕΛ, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00.

48 ώρες μετά ακολουθεί και πάλι εντός έδρας αγώνας με αντίπαλο τη Nitra Blue Wings Σλοβακίας (Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 19:00) για το FIBA EUROPE CUP και η «Διαβολοβδομάδα» κλείνει με εκτός έδρας αγώνα στο Παραλίμνι που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 21-22 Νοεμβρίου.

Τρεις πολύ απαιτητικοί αγώνες, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, που όμως ο Κεραυνός στοχεύει και μπορεί να κερδίσει και να κάνει το τρία στα τρία.

Στις προπονήσεις της ομάδας αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο Brison Gresham που θα είναι ξανά διαθέσιμος, ενώ ο κύπριος διεθνής Χάρης Γιανναράς είχε την ευκαιρία να προπονηθεί ατομικά όσο η ομάδα απουσίαζε στην Εσθονία και είναι και αυτός ετοιμοπόλεμος.

Στο ντέρμπι της Δευτέρας με αντίπαλο την ΑΕΛ αναμετριούνται δύο παραδοσιακές δυνάμεις της κυπριακής καλαθοσφαίρισης και όλοι στο Στρόβολο αναμένουν τον αγώνα με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Tyrn Flowers και Jaye Crockett ηγούνται της επίθεσης του Κεραυνού με μέσο όρο πόντων 16.6 και 18.4 πόντους αντίστοιχα στην Ecommbx Basket League. Κρίσιμη για τον Κεραυνό είναι η συνεισφορά του Shamar Givance (9 πόντοι και 6 ασίστ ανά αγώνα), καθώς και των Κυπρίων διεθνών του Κεραυνού που αποτελούν το αγωνιστικό σήμα κατατεθέν της ομάδας.

Η στήριξη του κόσμου σε αυτή την απαιτητική εβδομάδα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστική. Ο Κεραυνός ενημέρωσε τους φιλάθλους του ότι εισιτήρια για το ματς με την ΑΕΛ θα πωλούνται στα εκδοτήρια του σταδίου «Κώστας Παπαέλληνας», που θα ανοίξουν στις 18:00 (μια ώρα πριν το τζάμπολ). Οι τιμές εισιτηρίων έχουν ορισθεί στα δέκα ευρώ (€10) τα κανονικά και πέντε ευρώ (€5) για παιδιά, μαθητές και στρατιώτες.

Γραφείο Τύπου Γ.Σ.Σ. “Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ”