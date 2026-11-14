Η Πορτογαλία αλλάζει το Νο7 στη φανέλα της για να τιμήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο!

Μια ξεχωριστή κίνηση προς τιμήν του Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να κάνει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας, καθώς προχωρά σε αλλαγή του σχεδιασμού του Νο7 στη φανέλα της εθνικής ομάδας, θέλοντας να διατηρήσει ζωντανή την κληρονομιά του σπουδαίου αρχηγού της.

Όπως ανακοίνωσε η πορτογαλική ομοσπονδία, από την αναμέτρηση με τη Δανία για την 5η αγωνιστική του Nations League, το Νο7 θα έχει πλέον διαφορετικό γραφιστικό σχεδιασμό. Η συγκεκριμένη αλλαγή έχει συμβολικό χαρακτήρα, καθώς το προηγούμενο σχέδιο θα παραμείνει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την ιστορία που έγραψε με το εθνόσημο.

Η απόφαση αποτελεί έναν ακόμη τρόπο αναγνώρισης της τεράστιας προσφοράς του Πορτογάλου σούπερ σταρ, ο οποίος έχει ταυτιστεί όσο λίγοι με τη φανέλα της εθνικής ομάδας και τον αριθμό που τον συνόδευσε στις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του.

«Υπάρχουν ιστορίες, αναμνήσεις, επιτεύγματα και συναισθήματα που θα παραμείνουν για πάντα συνδεδεμένα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ομοσπονδία, η οποία ξεκαθαρίζει πως το νέο Νο7 θα διατηρεί την ίδια ουσία και την ίδια υπερηφάνεια, ενώ το προηγούμενο σχέδιο θα διαφυλαχθεί ως φόρος τιμής σε μια ιστορία που δεν πρόκειται να ξεχαστεί.

«Σε ευχαριστούμε, Κριστιάνο!», ήταν το μήνυμα της πορτογαλικής ομοσπονδίας προς τον εμβληματικό αρχηγό της.

sport-fm.gr