FIFA: Ο Αρσέν Βενγκέρ δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές για την προεδρία

Ο Γάλλος, πρώην προπονητής της Αρσεναλ και επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA από το 2019, Αρσέν Βενγκέρ, εξέτασε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA, στις εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαρτίου 2027 στο Ραμπάτ (Μαρόκο), αλλά τελικά αποφάσισε να μην το κάνει.

Αυτό αναφέρει σήμερα η αθλητική εφημερίδα του Παρισιού «Equipe», σημειώνοντας ότι «εδώ και εβδομάδες, σημαντικά στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου πρότειναν ο Γάλλος να διεκδικήσει τη θέση, και ο ίδιος το εξέτασε σοβαρά, αλλά τελικά αποφάσισε να μην το κάνει». Η ηλικία του, είναι 77 ετών, και η κατάσταση της υγείας του τον οδήγησαν στην απόφαση να μην διεκδικήσει την προεδρία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.»

Η προθεσμία για τους υποψηφίους που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα απέναντι στον Ινφαντίνο για τις εκλογές του Μαρτίου λήγει στις 18 Νοεμβρίου. Ο πρώην αμυντικός της Τότεναμ, Ραμόν Βέγκα, ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του τον Οκτώβριο. Επίσης, ο επίτιμος πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιαπωνίας, Κόζο Τασίμα, έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα.