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Επική ανατροπή με... ψυχή για Νέα Σαλαμίνα, κόντρα σε όλα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ματσάρα με ερυθρόλευκα χαμόγελα.

Απίστευτο παιχνίδι στο «Αμμόχωστος», με τη Νέα Σαλαμίνα να πετυχαίνει απίστευτη ανατροπή και με τρία γκολ από το 69΄ και μετά, σόκαρε την Ομόνοια Αραδίππου που είχε προηγηθεί με 0-2.

Σε ένα παιχνίδι που όλα άρχισαν… ανάποδα για τους ερυθρόλευκους, δεν τα έβαλαν κάτω και στο τέλος η υπεροχή τους καρποφόρησε. Με οκτώ βαθμούς η ομάδα του Άνχελ Λόπες ανέβηκε στην 9η θέση, αφήνοντας στους έξι τα «περιστέρια».

Ο Ελ Μπουτσαταουί στο 10΄ σκόραρε για την Ομόνοια Αραδίππου, σε μία φάση που ήταν στο έδαφος η Ηλία και από τη Νέα Σαλαμίνα ζήτησαν fair play. Μάλιστα έγινε αλλαγή ο ποδοσφαιριστής ενώ στο 20΄ λεπτό ήρθε νέα αναγκαστική αλλαγή με τον Χριστοδούλου. Το… σοκ μεγάλωσε για τη γηπεδούχο ομάδα στο 31΄ όταν σκόραρε ο Πέτροβιτς.

Η Νέα Σαλαμίνα αντίδρασε αλλά βρήκε απέναντί της τον Ζίβκοβιτς ο οποίος στο 43΄ είπε όχι σε πέναλτι που εκτέλεσε ο Ανγκιέλσκι. Ο πορτιέρο των «περιστεριών» πρωταγωνίστησε και στο β΄ μέρος αλλά δεν μπορούσε να τα αποκρούσει όλα. Στο 69΄ η Νέα Σαλαμίνα μείωσε με τον Γκονζάλες για να ισοφαρίσει στο 79΄ με τον Φιλιώτη και αφού η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο. Η είσοδος του Ευαγγέλου έπαιξε καταλυτικό ρόλο για την έντονη πίεση της Νέας Σαλαμίνας. Και στο 90΄ ήρθε η γκολάρα του Γκράντσιρ για να κάνει ηφαίστειο το «Αμμόχωστος». Επική ανατροπή για τη Νέα Σαλαμίνα.

Το LIVE του αγώνα

  • Ολοκληρώθηκε ο αγώνας

90΄ - ΓΚΟΛ για τη Νέα Σαλαμίνα: Ο Γκράντσιρ με εκπληκτικό σουτ νίκησε τον Ζίβκοβιτς και σπουδαία ανατροπή για τους ερυθρόλευκους.

79΄ - ΓΚΟΛ για τη Νέα Σαλαμίνα: Ο Φιλιώτης σέντραρε από δεξιά, κτύπησε πόδι αμυνόμενου και πέρασε πάνω από τον Ζίβκοβιτς και αφού κτύπησε στο δοκάρι, πέρασε τη γραμμή για να έρθει η ισοφάριση.

74΄ - Αριστερό σουτ από τον Αλνταϊρ, νέα επέμβαση από τον Ζίβκοβιτς.

69΄ - ΓΚΟΛ για τη Νέα Σαλαμίνα: Κόρνερ από τον Γερολέμου, προβολή από τον Γκονζάλες και μείωση στο σκορ για τους ερυθρόλευκους.

65΄ - Νέα ατυχία για τη Νέα Σαλαμίνα, ο Ποβέδα που πέρασε ως αλλαγή, αποχωρεί τραυματίας.

57΄ - Σέντρα σουτ από τον Μπαλντέ, με υπερένταση έδιωξε σε κόρνερ ο Ζίβκοβιτς.

47΄ - Λίγο έξω από την εστία του Ζίβκοβιτς η κκεφαλιά του Λουκά.

  • Ξεκίνησε το β΄ μέρος.
  • Μετά από τετράλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ ημίχρονο.

43΄ - Ο Ζίβκοβιτς λέει όχι στον Ανγκιέλσκι και κρατά το προβάδισμα των δύο τερμάτων στην Ομόνοια Αραδίππου.

42΄ - Σφυρίζει πέναλτι ο Μενέλαος Αντωνίου σε τράβηγμα του Πέτροβιτς στον Γιούση.

36΄ - Νέο στοπ από τον πορτιέρο της Ομόνοιας Αραδίππου σε σουτ από τον Γκράντσιρ.

35΄ - Ο Γερολέμου με αριστερό σουτ υποχρεώνει τον Ζίβκοβιτς σε δύσκολη επέμβαση.

31΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Ο Χάιρο με εξαιρετική κάθετη πάσα, βρήκε τον Πέτροβιτς ο οποίος με άψογο αριστερό πλασέ, νίκησε για δεύτερη φορά τον Βάρο.

24΄ - Λάθος από τον Βάρο που πάσαρε στον Λομόνακο ο οποίος από το ύψος της περιοχής έκανε το σουτ, όμως δεν βρήκε στόχο.

10΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Ο Ελ Μπουτσαταουί σκοράρει με πλασέ, με τους ερυθρόλευκους να διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν έγινε fair play καθώς ήταν τραυματίας ο Κ. Ηλία.

9΄ - Ο Γκονζάλες με κεφαλιά έπειτα από φάουλ του Γερολέμου, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα τον Ζίβκοβιτς.

  • Με τρίλεπτη καθυστέρηση ξεκίνησε η αναμέτρηση στο «Αμμόχωστος».

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βάρο, Μιχαήλ, Κονατέ, Δημητρίου, Γκονζάλεθ, Γερολέμου, K. Ηλία (12΄ Φιλιώτης), Χριστοδούλου (20΄ Αλνταϊρ), Γιούσης (46΄ Λουκά), Γκράντσιρ, Ανγκιέλσκι (46΄ Ποβέδα -  65΄ Ευαγγέλου). 

ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ.: Ζίβκοβιτς, Χριστοφή, Ντε Μάρκο, Ενρίκες, Χαβέλκα, Ελ Μπουτσαταουί (70΄ Γκονζάλες), Βαν Μιούλεμ, Χάιρο, Αντωνίου, Πέτροβιτς (58΄ Ποντικός), Λομόνακο (58΄ Κουμουρής). 

ΣΚΟΡΕΡ: 69΄ Γκονζάλες /10΄ Ελ Μπουτσαταουί, 31΄ Πέτροβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 43΄ Πέτροβιτς, 63΄ Χριστοφή

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

 

 

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