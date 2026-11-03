Ήττα για τον Κεραυνό στη Γαλλία

Την εκτός έδρας ήττα με 86-73 από την Νανσί στη Γαλλία και το Palais des Sports «Jean Weille» γνώρισε ο Κεραυνός για την 5η αγωνιστική του δ’ ομίλου της FIBA Europe Cup και έτσι πλέον έχει απολογισμό τρεις νίκες και δύο ήττες.

Η Νανσί μπήκε στον αγώνα με καλάθι του Noleo για να απαντήσει ο Κεραυνός με δίποντο του Flowers και τρίποντο του Μιχαήλ στο 2' (2-5). Οι ερυθροκίτρινοι είχαν το προβάδισμα και στο 5' έπειτα από το δίποντο του Grimes (7-9), όμως ακολούθησε σερί εννέα πόντων για τους γηπεδούχους που στο 7' προηγούνταν με 16-9 μετά το δίποντο του Gombauld. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου η διαφορά ήταν στους τρεις (20-17), μετά και το καλάθι του Στυλιανού.

Στο 14' μετά το τρόποντο του Flowers το παιχνίδι ήταν στην απόλυτη ισορροπία (29-29), με τον Κεραυνό να παίρνει το προβάδισμα στο 18' με καλάθι του ίδιου καλαθοσφαιριστή (34-35). Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο έκλεισε με το τρίποντο του Amini (42-38).

Δυόμιση λεπτά μετά την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου νέο καλάθι του Flowers έφερε τη διαφορά των δύο πόντων (45-43), με τους Γάλλους στο 26' να ανοίγουν την ψαλίδα του σκορ σε διψήφιο αριθμό (57-46) μετά το τρίποντο του Goudou-Sinha. Το φινάλε της τρίτης περιόδου βρήκε τον Κερανό να ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο (65-56) μετά τις δυο βολές του Flowers.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Νανσί μπόρεσε να ελέγξει και εν τέλει να πάρει το ροζ φύλλο με σκορ 86-73.

TA ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 42-38, 65-56, 86-73

SLUC Nancy Basket (Sylvain Lautie)

Ηammond 8, Marshall 19 (4), Amini 8 (2), Noleo 12, Goudou-Sinha 14 (4), Gombauld 11 (1), N'Kouka, Djoni, Weathers 8 (1), Eyaga 6, Cozart, Ali Ba

Kεραυνός (Βασίλης Κούνας)

Samuels-Givance 2, Πασιαλής, Μιχαήλ 3 (1), Pusica 9 (1), Στυλιανού 2, Τίγκας 6 (2), Flowers 18 (2), Allen 2, Crockett 14 (2), Grimes 16 (1), Gresham 1