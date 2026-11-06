Το «ζευγάρι» Ντουπλάντις-Καραλής στους τρεις φιναλίστ για το Fair Play

Το «ζευγάρι» του επί κοντώ , Μόντο Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής, «για τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν τον σκληρό ανταγωνισμό με την ειλικρινή φιλία και τον αμοιβαίο σεβασμό», είναι ανάμεσα στους τρεις φιναλίστ για το Βραβείο «Ευ Αγωνίζεσθαι» ((International Fair Play Award) 2026 που ανακοίνωσε η World Athletics και απονέμεται στο πλαίσιο των βραβείων World Athletics Awards 2026.

Συγκροτήθηκε κριτική επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, ενώ οι φίλαθλοι μπορούν πλέον να ψηφίσουν, μέσω των λογαριασμών της World Athletics στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ψηφοφορία του κοινού ολοκληρώνεται στις 16 Νοεμβρίου και τα αποτελέσματά της θα συνδυαστούν με τις ψήφους των μελών της κριτικής επιτροπής για την ανάδειξη του τελικού νικητή.

Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί πριν από την τελετή απονομής των World Athletics Awards, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Οι φιναλίστ:

Ιρίνε Τσεπτάι

Η αθλήτρια από την Κένυα επέδειξε εξαιρετικό αθλητικό ήθος κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου του Σίδνεϊ, μοιράζοντας το νερό της με τον Αυστραλό Παραολυμπιονίκη αθλητή Μίκαελ Ρόγκερ.

Ο Ρόγκερ, ο οποίος γεννήθηκε χωρίς το κάτω μέρος του δεξιού του χεριού, έχασε τέσσερις σταθμούς ανεφοδιασμού, καθώς τα τραπέζια και τα μπουκάλια ήταν τοποθετημένα στη δεξιά πλευρά της διαδρομής. Περίπου στο 30ό χιλιόμετρο, η Τσεπτάι δεν δίστασε να του προσφέρει το δικό της ρόφημα, βοηθώντας τον έτσι να συνεχίσει την προσπάθειά του.

Ο Ρόγκερ τερμάτισε σε χρόνο 2:18:36, καταρρίπτοντας το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία T46.

Μόντο Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής

Οι αστέρες του άλματος επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής, προτάθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν τον σκληρό ανταγωνισμό με την ειλικρινή φιλία και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Η σχέση τους φάνηκε ξεκάθαρα στο μίτινγκ Diamond League της Ζυρίχης, όπου ο καθένας τους πέτυχε σπουδαία επίδοση: ο Ντουπλάντις ξεπέρασε τα 6,25 μ. (κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος σε ανοιχτό στίβο), ενώ ο Καραλής πέρασε τα 6,20 μ., σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ. Παρά το γεγονός ότι αγωνίζονταν στο υψηλότερο επίπεδο και ωθούσαν ο ένας τον άλλον σε νέες επιδόσεις, απέδειξαν ότι η φιλοδοξία και ο ανταγωνισμός δεν χρειάζεται να λειτουργούν εις βάρος της συντροφικότητας.

Μαζί, αποτελούν ένα εμπνευσμένο παράδειγμα του πώς οι αθλητές μπορούν να προκαλούν ο ένας τον άλλον, να γιορτάζουν τα επιτεύγματα του άλλου και να ενισχύουν το πνεύμα του αθλητισμού.

Οι «σούπερ σταρ» δρομείς της Βοστώνης

Έπειτα από σχεδόν τρεις ώρες διαρκούς κίνησης και ενώ η γραμμή του τερματισμού βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, δύο δρομείς θυσίασαν την πιθανότητα για ένα προσωπικό ρεκόρ, προκειμένου να βοηθήσουν έναν εξαντλημένο συναθλητή τους στον Μαραθώνιο της Βοστώνης.

Ο Άαρον Μπεγκς ήταν ο πρώτος που σταμάτησε για να σηκώσει από το έδαφος τον Ατζάι Χαριντάς, ο οποίος είχε πέσει και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Καθώς ο Χαριντάς δυσκολευόταν ακόμη να σταθεί όρθιος, ένας άλλος δρομέας, ο Ρόμπσον ντε Ολιβέιρα, έσπευσε να βοηθήσει· οι δυο τους αγκάλιασαν τον Χαριντάς και τον βοήθησαν να περάσει τη γραμμή του τερματισμού.

ΑΠΕ - ΜΠΕ