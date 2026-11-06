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Σοβαρεύτηκε και «καθάρισε» με τεσσάρα την Καρμιώτισσα η ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ επικράτησε με 4-1 της Καρμιώτισσας παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας

Όπως συνηθίζει η ΑΕΚ κόντρα σε μικρές θεωρητικά ομάδες, έτσι και με την Καρμιώτισσα, δυσκολεύτηκε μέχρι να σιγουρέψει το τρίποντο στην «Αρένα» (4-1).

Το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει απόλυτα την εικόνα του αγώνα, παρόλο που η επικράτηση της ΑΕΚ ήταν δίκαιη.  Ήταν μια πολύτιμη, αλλά με αρκετή δόση άγχους (τουλάχιστον μέχρι το 85΄) νίκη για την ομάδα της Λάρνακας, η οποία διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας και περιμένει απώλειες των υπολοίπων διεκδικητών του τίτλου.

Απαιτείται, πάντως, να βελτιώσει αρκετά πράγματα στο παιχνίδι της εάν θέλει να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταθλητισμού μέχρι τέλους. Η ΑΕΚ, η οποία είδε δίκτυα με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, διατήρησε την εδαφική υπεροχή, χωρίς όμως να πιάνει καλό ρυθμό στη μεγαλύτερη διάρκεια του 90λεπτου. Είχε, όμως, κάποια διαστήματα γεμάτα ουσία, προς το τέλος των δύο ημιχρόνων, πάνω στα οποία «έχτισε» την επιτυχία της. Στο 27΄ ο Πάνκοφ με δυνατό σουτ σημάδεψε το δοκάρι.

Οι Λαρνακείς πίστεψαν ότι με το προβάδισμα δύο τερμάτων που πήραν σ’ ένα δίλεπτο (42΄-44΄) με τους Μπάγιτς και Λαγιούνι «καθάρισαν» το ματς. Εξού και παρουσιάστηκαν χαλαροί στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Η Καρμιώτισσα βγήκε από το καβούκι της στην επανάληψη και βελτιώθηκε αισθητά. Μείωσε το σκορ στο 54΄ με τον Γκαρσία (γκολάρα) δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον αγώνα, ενώ στην κόντρα επίθεση απείλησε και με ισοφάριση. Το πάλεψαν οι φιλοξενούμενοι, αλλά στο τέλος η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα και με τους Σαμπορίτ (85΄) και Τρίκα (90+2΄) «σκότωσε» τον αγώνα.   

Τέλος, 4-1. 

90+2΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 4-1 με πλασέ του Τρίκα. 

90΄Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος. 

86΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 3-1 με κεφαλιά του Σαμπορίτ ο οποίος καθαρίζει την νίκη για την ομάδα της Λάρνακας. 

73΄Σουτ του Αμίν, λίγο έξω από την εστία. 

65΄Ευκαιρία για την Καρμιώτισσα! Σουτ του Κοκκινόφτα εντός περιοχής και πλάγια, έδιωξε δύσκολα ο Παλεάρι. 

59΄Η ΑΕΚ σκοράρει με τον Λαγιούνι όμως το γκολ ακυρώνεται για οφσάιντ. 

54΄ΓΚΟΛ η Καρμιώτισσα που μειώνει σε 2-1 με φοβερό σουτ του Ρούμπεν Γκαρθία εκτός περιοχής.  

46΄Σέντρα στο β΄μέρος. 

44΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 2-0 με τον Λαγιούνι! Ο ακραίος επιθετικός της ΑΕΚ έφυγε στο τετ α τετ με τον Γιαννακόπουλου τον οποίο και νίκησε, δύο γκολ σε δύο λεπτά για την ομάδα της Λάρνακας. 

42΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 1-0 με Μπάγιτς! Εξαιρετική προσπάθεια από τον Πάνκοφ ο οποίος από αριστερά έκανε το παράλληλο γύρισμα με τον Μπάγιτς προ κενής εστίας να κάνει το 1-0. 

26΄Δοκάρι για την ΑΕΚ! Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Πάνκοφ εκτός περιοχής να σουτάρει όμως ήταν άτυχος. 

20΄Σουτ του Λουάν λίγο έξω από την περιοχή μάζεψε ο Παλεάρι. 

15΄Σουτ του Γεμπλί, εύκολα ο Παλεάρι. 

1΄Σέντρα! 

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΕΚ: Παλεάρι, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Εκπολό, Πηλέας (84΄Ολιβάν), Πάνκοφ, Κόλερ, Τσακόν (69΄Ιβάνοβιτς), Λαγιούνι (69΄Αμίν), Μπάγιτς (65΄Τρίκα), Αντερέγκεν (84΄Μπράμπτι) 

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Γιαννακόπουλος, Γεμπλί, Ντο Σάντος, Ρέινολντς, Κύπρου (60΄Σαββίδης), Κοκκινόφτας, Ψύχας (60΄Ζαέλ), Γκαρθία, Ζούλιο Σέζαρ (46΄Γουίλερ), Ουαμού, Σμάιρα (79΄Θεοχάρους)

ΣΚΟΡΕΡ: 42΄Μπάγιτς, 44΄Λαγιούνι 86΄Σαμπορίτ, 90+2΄Τρίκα/54΄Γκαρθία

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 36' Εκπολό, 59΄Κόλερ, /45+1΄Ρέινολντς, 72΄Γουίλερ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

 

 

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