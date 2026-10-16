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Επίσκεψη Διγενή Μόρφου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου κοντά στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Μάρωνα

Στο πλαίσιο του προγράμματος BeActive 2026, ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα, προσφέροντας στους μαθητές μια όμορφη εμπειρία γεμάτη καλαθόσφαιρα, χαμόγελα και αθλητισμό.Την ομάδα εκπροσώπησαν οι καλαθοσφαιριστές Εμίλιος Βασιλείου, Δημήτρης Γαβριήλ, Χαβιέρ Χολ, Τρέιβαρ Τζάκσον και Ντάνιελ Ελ Μπετζιάνι, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα παιδιά, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους και να μοιραστούν μαζί τους την αγάπη τους για την καλαθόσφαιρα.

Στη συνέχεια, οι καλαθοσφαιριστές βρέθηκαν στο γήπεδο μαζί με τους μαθητές, παρουσιάζοντας βασικές τεχνικές του αθλήματος και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες μέσα από το παιχνίδι. Η συνάντηση αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία για τα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά τους αθλητές και να έρθουν σε επαφή με τις αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισμός.

Για τον Διγενή Ακρίτα Μόρφου, η παρουσία δίπλα στη νέα γενιά αποτελεί σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας του συλλόγου. Πέρα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, η ομάδα επιδιώκει να συμβάλλει στην προώθηση της καλαθόσφαιρας και να μεταδίδει στα παιδιά τις αξίες της ομαδικότητας, της συνεργασίας, του σεβασμού και του ευ αγωνίζεσθαι.

Ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου ευχαριστεί θερμά το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα για τη φιλοξενία και την ευκαιρία να μοιραστεί αυτή την όμορφη εμπειρία με τους μαθητές.Ο Διγενής συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στα παιδιά, στηρίζοντας τον αθλητισμό και τη νέα γενιά.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

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