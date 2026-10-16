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(BINTEO) Το Χάιντουκ-Άγιαξ έγινε… ροντέο και ο λόγος δεν είχε να κάνει με το ποδόσφαιρο

ΓΗΠΕΔΟ

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Η εξήγηση για τα σοβαρά επεισόδια που σημάδεψαν το Σπλιτ για 48 ώρες στο πλαίσιο του Χάιντουκ-Άγιαξ.

Το Σπλιτ από την Τετάρτη μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης λόγω των σοβαρών επεισοδίων που έλαβαν χώρα μεταξύ των οπαδών της Χάιντουκ και του Άγιαξ στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του League Stage του Europa League. Συλλήψεις, σοβαροί, τραυματισμοί, ακόμα και προσωρινή διακοπή, περιελάμβανε το… μενού στο πιο επεισοδιακό ματς του ευρωπαϊκού τριημέρου.

Ποιος όμως ήταν ο λόγος για την ένταση αυτή, η οποία ξεπέρασε κάθε όριο; Η απάντηση δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό και ειδικά με τις δύο ομάδες που συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια. Τότε που Κροάτες πήγαν στην ρεβάνς με ελπίδες μετά το 0-0 του Άμστερνταμ, αλλά οι Ολλανδοί πήραν τη νίκη με 3-0 και την πρόκριση για τα ημιτελικά του Champions League. Έχει να κάνει με το γεγονός πως απέναντι στην ομάδα της Κροατίας ήταν μια ομάδα με πολλούς μετανάστες στις τάξεις των οπαδών της και με το προσωνύμιο «Εβραίοι».

Μάλιστα, οι οπαδοί της Χάιντουκ θέλοντας να αναβιώσουν τα σκηνικά των 90's, επανέφεραν στην πορεία τους προς το γήπεδο το εμβληματικό κίτρινο αυτοκίνητο που στην οροφή του είχε ένα γαλάζιο φέρετρο με το όνομα του Άγιαξ. Μόνο που το video των Torcida δεν έχει γίνει viral για αυτό το λόγο, αλλά για τα συνθήματα που φώναζαν οι Κροάτες και τα οποία φανερώνουν την πηγή της έντασης. «Ξύπνα Αδόλφε», «Άουσβιτς, Άουσβιτς» και «Τσακίστε τους Εβραίους» ήταν μόνο μερικά από τα όσα έλεγαν στον δρόμο προς το γήπεδο.

Βλέπετε, ο Άγιαξ εδώ και αρκετές δεκαετίες έχει στενή σχέση με την συγκεκριμένη κοινότητα, καθώς η έδρα του βρισκόταν ανατολικά της πόλης όπου υπήρχαν πολλές γειτονιές εβραίων. Κάτι που οι αντίπαλοι του άρχισαν να το χρησιμοποιούν ως πικάρισμα, που οι φίλοι του «Αίαντα» από την δεκαετία του ‘70 δεν είχαν κανένα πρόβλημα να υιοθετήσουν. Επίσημα, η ομάδα αναγνωρίζει πως ένα μεγάλο μέρος των οπαδών της έχει εβραϊκή ταυτότητα, όμως δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να καθιστούν τον σύλλογο εβραϊκό. Καταδικάζει όμως κάθε μορφή αντισημιτισμού και επισημαίνει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στην ομάδα, ανεξάρτητα από καταγωγή ή θρησκεία.

Οι φίλοι της Χάιντουκ λοιπόν, οι οποίοι ανήκουν στον ακριβώς αντίθετο πολιτικό χώρο, είδαν το παιχνίδι με τον Άγιαξ ως μια καλή αφορμή προκειμένου να εκφράσουν τις ακροδεξιές τους απόψεις… Βέβαια, παρά τη μεγάλη νίκη που πέτυχε η ομάδα τους με 2-1 το βράδυ της Πέμπτης, τα όσα έγιναν το διήμερο αυτό και ειδικά η διακοπή της αναμέτρησης, ενδεχομένως να τα πληρώσουν πολύ ακριβά στην UEFA…

athletiko.gr 

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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