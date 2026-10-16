(BINTEO) Το Χάιντουκ-Άγιαξ έγινε… ροντέο και ο λόγος δεν είχε να κάνει με το ποδόσφαιρο

Το Σπλιτ από την Τετάρτη μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης λόγω των σοβαρών επεισοδίων που έλαβαν χώρα μεταξύ των οπαδών της Χάιντουκ και του Άγιαξ στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του League Stage του Europa League. Συλλήψεις, σοβαροί, τραυματισμοί, ακόμα και προσωρινή διακοπή, περιελάμβανε το… μενού στο πιο επεισοδιακό ματς του ευρωπαϊκού τριημέρου.

Ποιος όμως ήταν ο λόγος για την ένταση αυτή, η οποία ξεπέρασε κάθε όριο; Η απάντηση δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό και ειδικά με τις δύο ομάδες που συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια. Τότε που Κροάτες πήγαν στην ρεβάνς με ελπίδες μετά το 0-0 του Άμστερνταμ, αλλά οι Ολλανδοί πήραν τη νίκη με 3-0 και την πρόκριση για τα ημιτελικά του Champions League. Έχει να κάνει με το γεγονός πως απέναντι στην ομάδα της Κροατίας ήταν μια ομάδα με πολλούς μετανάστες στις τάξεις των οπαδών της και με το προσωνύμιο «Εβραίοι».

Μάλιστα, οι οπαδοί της Χάιντουκ θέλοντας να αναβιώσουν τα σκηνικά των 90's, επανέφεραν στην πορεία τους προς το γήπεδο το εμβληματικό κίτρινο αυτοκίνητο που στην οροφή του είχε ένα γαλάζιο φέρετρο με το όνομα του Άγιαξ. Μόνο που το video των Torcida δεν έχει γίνει viral για αυτό το λόγο, αλλά για τα συνθήματα που φώναζαν οι Κροάτες και τα οποία φανερώνουν την πηγή της έντασης. «Ξύπνα Αδόλφε», «Άουσβιτς, Άουσβιτς» και «Τσακίστε τους Εβραίους» ήταν μόνο μερικά από τα όσα έλεγαν στον δρόμο προς το γήπεδο.

Βλέπετε, ο Άγιαξ εδώ και αρκετές δεκαετίες έχει στενή σχέση με την συγκεκριμένη κοινότητα, καθώς η έδρα του βρισκόταν ανατολικά της πόλης όπου υπήρχαν πολλές γειτονιές εβραίων. Κάτι που οι αντίπαλοι του άρχισαν να το χρησιμοποιούν ως πικάρισμα, που οι φίλοι του «Αίαντα» από την δεκαετία του ‘70 δεν είχαν κανένα πρόβλημα να υιοθετήσουν. Επίσημα, η ομάδα αναγνωρίζει πως ένα μεγάλο μέρος των οπαδών της έχει εβραϊκή ταυτότητα, όμως δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να καθιστούν τον σύλλογο εβραϊκό. Καταδικάζει όμως κάθε μορφή αντισημιτισμού και επισημαίνει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στην ομάδα, ανεξάρτητα από καταγωγή ή θρησκεία.

Οι φίλοι της Χάιντουκ λοιπόν, οι οποίοι ανήκουν στον ακριβώς αντίθετο πολιτικό χώρο, είδαν το παιχνίδι με τον Άγιαξ ως μια καλή αφορμή προκειμένου να εκφράσουν τις ακροδεξιές τους απόψεις… Βέβαια, παρά τη μεγάλη νίκη που πέτυχε η ομάδα τους με 2-1 το βράδυ της Πέμπτης, τα όσα έγιναν το διήμερο αυτό και ειδικά η διακοπή της αναμέτρησης, ενδεχομένως να τα πληρώσουν πολύ ακριβά στην UEFA…

🇭🇷 Last night, around 150 members of Torcida (Hajduk Split) were searching for Ajax supporters throughout the city. Clashes between the two sides also broke out in the heart of the city. https://t.co/xvbgeugyw8 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 15, 2026

🇭🇷🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 57 people have been detained after an attempted clash involving hundreds of Hajduk and Ajax supporters in Split late on Wednesday night. Around 150 Torcida members reportedly attacked Ajax fans on the Riva, with police intervening to prevent further violence. No injuries were reported. Among those detained were 19 Ajax supporters, who received seven-day prison sentences and two-year bans from the Riva and Poljud, although the rulings are not yet final. — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 15, 2026

A coffin appeared on the street of Split ahead of tonight’s match — inspired by the first time they met Ajax back in 1995. 👀 Torcida Split recreates an iconic stunt from the 1994/95 Champions League quarter-finals, bringing the classic yellow VW Golf and blue Ajax coffin back to life for the big game! 🚙⚰️ — Ultras Clips (@ultras_clips) October 15, 2026

🚨 BREAKING: 🇭🇷 Croatian hooligans from #Split while marching today before the game with Ajax 🇳🇱, resembled fascist chants like "Crush, crush, crush the Jews," "Auschwitz, Auschwitz," "Rise up, Hitler," and "Come on, come on, Ustaše." https://t.co/A8GykZxNxH — EAGLE 🇷🇸 (@SerbEagleAI) October 15, 2026

💣🔥 𝙃𝘼𝙅𝘿𝙐𝙆’𝙎 𝙅𝙐𝙉𝙂𝙇𝙀 Torcida Split with soms bombs during their match against Ajax tonight. Welcome in the Balkan… 🇭🇷🌴 https://t.co/tU0r5jrsqD — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 15, 2026

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