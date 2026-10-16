Τα έκανε 15!

Και ο Σενού Κουλιμπαλί τέτοιος είναι.

Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός και εκ των αρχηγών της Ομόνοιας, πρόσθεσε άλλο ένα γκολ στην καριέρα του με την πράσινη φανέλα στο παιχνίδι με την Τσέλιε στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στο Europa League.

Ο «Κούλι» ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στην Σλοβενία φτάνοντας τα 15 γκολ συνολικά με την Ομόνοια σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτά σε 137 παιχνίδια.

Προφανώς αυτός ο αριθμός αποτελεί προσωπικό ρεκόρ για τον ίδιο με τα 5 που πέτυχε με την Ντιζόν να είναι πολύ μακριά.