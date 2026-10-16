ΒΙΝΤΕΟ: Σαν να το βαλε ο Ντιονί

Ο Λόις Ντιονί μπορεί να μην βρήκε δίκτυα στο παιχνίδι με τους Σλοβένους, ωστόσο είχει σημαντική συνεισφορά στον τρόπο λειτουργίας της Ομόνοιας και ειδικά στον τρόπο με τον οποίο ήρθε το 2-0.

Το ότι ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής για να σκοράρει το δεύτερο γκολ του τριφυλλιού, το οφείλει στον συμπαίκτη του ο οποίος χωρίς καν να κάνει επαφή με την μπάλα, άνοιξε την άμυνα των Σλοβένων.

Γενικά την ανάπτυξη της ομάδας του Μπεργκ στο 2-0, αποθεώνει με ανάρτησή της η Ομόνοια.

Δείτε ξανά το γκολ: