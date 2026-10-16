ΒΙΝΤΕΟ: Σαν να το βαλε ο Ντιονί
ΓΗΠΕΔΟ
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Η πανέξυπνη κίνηση του επιθετικού της Ομόνοιας στη φάση του 2-0 κόντρα στην Τσέλιε
Ο Λόις Ντιονί μπορεί να μην βρήκε δίκτυα στο παιχνίδι με τους Σλοβένους, ωστόσο είχει σημαντική συνεισφορά στον τρόπο λειτουργίας της Ομόνοιας και ειδικά στον τρόπο με τον οποίο ήρθε το 2-0.
Το ότι ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής για να σκοράρει το δεύτερο γκολ του τριφυλλιού, το οφείλει στον συμπαίκτη του ο οποίος χωρίς καν να κάνει επαφή με την μπάλα, άνοιξε την άμυνα των Σλοβένων.
Γενικά την ανάπτυξη της ομάδας του Μπεργκ στο 2-0, αποθεώνει με ανάρτησή της η Ομόνοια.
Δείτε ξανά το γκολ:
The pass. The move. The finish. Brilliant 👌🏻 https://t.co/OgVEieX52e— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) October 16, 2026