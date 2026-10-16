Πέθανε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης

Σε ηλικία 90 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης μετά από μια περίοδο νοσηλείας. Ο εφοπλιστής και επί σειρά ετών ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, που έγινε ευρύτερα γνωστός ως «Καπετάνιος» έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Για τον κόσμο του ποδοσφαίρου, το όνομά του συνδέθηκε στενά με τον Παναθηναϊκό, αποτελώντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διοικητικής ιστορίας του συλλόγου. Το προσωνύμιο «Καπετάνιος» τον συνόδευσε και πέρα από τη ναυτιλιακή του δραστηριότητα, χαρακτηρίζοντας την παρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και προέρχεται από μία από τις πιο γνωστές και ισχυρές οικογένειες της ελληνικής επιχειρηματικής ζωής. Ήταν ένα από τα δέκα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη, με καταγωγή από τον Άγιο Ιωάννη Σφακίων, και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη, που καταγόταν από το Γεράνι Ρεθύμνου.

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