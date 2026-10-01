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Στην Πετρολίνα ΑΕΚ το Super Cup με εκπληκτικό φινάλε!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ομάδα της Λάρνακας πήρε τον όγδοο τίτλο στον θεσμό καταφέρνοντας να... συγκρατήσουν στο φινάλε την TRIA ΕΚΑ ΑΕΛ που επέστρεψε από διαφορά 23 πόντων

To όγδοο Super Cup της ιστορίας της πανηγυρίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ. Στον αγώνα του ECOMMBX Super Cup Ανδρών «Στέλιος Μαρκίδης» που έγινε στο «Κίτιον» και με τον οποίον άνοιξε η αυλαία της σεζόν 2026-27, επικράτησε με 85-81 της TRIA ΕΚΑ ΑΕΛ, με τον αγώνα να αποκτά μία άγρια ομορφιά στο φινάλε.

Για την ομάδα της Λάρνακας είναι το δεύτερο σερί τρόπαιο στον θεσμό, ενώ το είχε κατακτήσει επίσης τις χρονιές 2013, 2015, 2016, 2017 και 2023. Μετρά ακόμη ένα ως Πεζοπορικός το 1991.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ έκανε αρχή στον αγώνα με πέντε πόντους, έπειτα από δίποντο του Mckinnis και τρίποντο του Durham Ii (5-0), με την TRIA ΕΚΑ ΑΕΛ να ισοφαρίζει στο 5' με τρίποντο του Χριστοδούλου (7-7). Οι κιτρινοπράσινοι πήραν διαφορά έξι πόντων (15-9) στο 7' με το λέι απ του Diggs, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει με δίποντο του Clark για να γίνει το 17-13.

Οι γηπεδούχοι έκαναν έναν πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο, κάνοντας μπάσιμο με σερί οκτώ πόντων (25-13) που ολοκληρώθηκε με δυο βολές του Mucius στο 14'. Η διαφορά διατηρήθηκε σε διψήφιο αριθμό και μάλιστα μεγάλωσε μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με την ομάδα της Λάρνακας να προηγείται με 46-23, σκορ που διαμορφώθηκε με το καλάθι του Παυλίδη στο 19'. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι.

Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου η TRIA EKA AEΛ μείωσε κατά πέντε πόντους (62-44), ενώ τρία λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού, με το δίποντο του Hunt οι Λαρνακείς είχαν προβάδισμα 18 πόντων (78-60). Από εκείνο όμως το σημείο και μετά η TRIA EKA ΑΕΛ επανήλθε δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου και με σερί 15 πόντων, που έκλεισε με το λέι απ του Johnson ένα λεπτό πριν από το τέλος, μείωσε στους πέντε (78-75).

Ακολούθησε μία βολή από τον Mckinnis (79-75), με τον Bailey να φέρνει ακόμη πιο κοντά τους γαλαζοκιτρίνους με τρίποντο (79-78). Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι παίχθηκε από την γραμμή των βολών. Πρώτα ο Βάρσος, μετά ο Carry, έπειτα ο Durham Ii, ξανά ο Carry (μία) και στο τέλος ο Tate έφεραν το τελικό σκορ 85-81.

TA ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-13, 46-23, 62-44, 85-81

Πετρολίνα AEK (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Mucius 11 (1), Durham li 20 (1), Tate 10, Μάρκου 6 (2), Mckinnis 18, Diggs 2, Παυλίδης 2, Βάρσος 10 (2), Σάββα, Hunt 6

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου)

Clark 15 (2), Johson 21 (1), Χριστοδούλου 10 (2), Glover li 2, Carry 10, Βailey 12 (2), Φουλλίδης, Αρμακόλας 6 (1), Faye 5, Γεωργίου

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