ΑΕΛ και Pafilia Άτλαντας διεκδικούν το Allwyn Super Cup Γυναικών στην Πάφο

Η ΑΕΛ φτάνει στο πρώτο επίσημο ραντεβού της νέας χρονιάς ως νταμπλούχος, έχοντας ολοκληρώσει την προηγούμενη περίοδο με την κατάκτηση τόσο του πρωταθλήματος όσο και του Κυπέλλου. Στον τελικό του Κυπέλλου επικράτησε της ΕΘΑ Έγκωμης με 77-58, κατακτώντας το 18ο Κύπελλο στην ιστορία της και τρίτο συνεχόμενο.

Απέναντί της θα βρεθεί ο Pafilia Άτλαντας Πάφου, ο οποίος κέρδισε το δικαίωμα συμμετοχής στο φετινό Super Cup μετά την απόφαση της ΕΘΑ να μην λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα της Πάφου είχε φτάσει μέχρι τo Final Four του Allwyn Κυπέλλου την περασμένη σεζόν, όπου αποκλείστηκε στον ημιτελικό από την ΕΘΑ με 57-43.

Η αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την ίδια την ΑΕΛ, η οποία μπαίνει στη νέα περίοδο έχοντας ήδη ισχυρή παράδοση στον θεσμό. Oι «γαλαζοκίτρινες» έχουν κατακτήσει το Super Cup Γυναικών 12 φορές, με τελευταία επιτυχία το 2025, όταν επικράτησαν της ΕΘΑ με 73-67. Με αυτόν τον απολογισμό βρίσκονται μαζί με τον Κεραυνό στην κορυφή της λίστας των κατακτήσεων.

Η ΑΕΛ έχει σηκώσει το τρόπαιο το 1998, το 2006, το 2007, το 2008, το 2009, το 2011, το 2013, το 2014, το 2015, το 2021, το 2024 και το 2025, κάτι που αποτυπώνει τη διαχρονική παρουσία της στη διοργάνωση.

Για τον Pafilia Άτλαντα, αντίθετα, η παρουσία στο φετινό Super Cup αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία να διεκδικήσει τίτλο απέναντι στην πιο επιτυχημένη ομάδα της γυναικείας καλαθόσφαιρας. Η ομάδα της Πάφου έδειξε την περασμένη σεζόν ότι μπορεί να φτάσει βαθιά στις διοργανώσεις, με την παρουσία της στην τετράδα του Κυπέλλου να αποτελεί το σημαντικότερο σχετικό δείγμα.

Το Allwyn Super Cup Γυναικών θα ανοίξει έτσι επίσημα τη νέα σεζόν, με την κάτοχο του τίτλου και νταμπλούχο ΑΕΛ να επιδιώκει να προσθέσει ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή της και τον Pafilia Άτλαντα να αναζητά μία μεγάλη επιτυχία μπροστά στο κοινό της Πάφου.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 16:00 στην «Κλειστή Αίθουσα Αφροδίτη», με το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς να περιμένει τον νέο του κάτοχο.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cytavision.