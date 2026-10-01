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Τα όρια και η κληρονομιά της Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα

ΓΗΠΕΔΟ

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Το σκηνικό στη Μάντσεστερ Σίτι και η εμπλοκή του Καταλανού προπονητή

Ανάμεσα στα πολλά που διακυβεύονται για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι και η «κληρονομιά» του Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο Καταλανός προπονητής, έφυγε από το «Etihad Stadium» τον Μάιο ως ο -κατά πολλούς- κορυφαίος προπονητής στην ιστορία της Premier League. Όμως οι ραγδαίες εξελίξεις, υποχρεώνουν αναγκαστικά και στην...κρίση του έργου που εκείνος επιτέλεσε.

Εκείνος εάν και θα μπορούσε να κρατήσει αποστάσεις από το σκάνδαλο, δεν το έκανε. Βγήκε και στήριξε τους ιδιοκτήτες της ομάδας, υπερασπίστηκε τους πρώην εργοδότες του απέναντι στη μακρά λίστα παραβιάσεων των κανονισμών, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Υπερασπίστηκε την Μάντσεστερ Σίτι με κάθε τρόπο, γνωρίζοντας βέβαια ότι αν οι οικονομικές παρατυπίες της Σίτι υπονομεύσουν τα αγωνιστικά της επιτεύγματα, τότε κατ' επέκταση τίθεται υπό αμφισβήτηση και η λίστα των διακρίσεων του Γκουαρντιόλα οι τίτλοι της Premier League, τα Κύπελλα Αγγλίας, το Champions League, καθώς και το εξαιρετικό ποδόσφαιρο που παρουσίασε η ομάδα του, όπως αναφέρει σε σχετική του ανάλυση το «The Athletic».

Η δική του παρέμβαση δεν ήταν πάντως η μοναδική χθες. Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε στο BBC ότι θα ανησυχούσε «πραγματικά» αν οι ιδιοκτήτες της Σίτι αποχωρούσαν από τον σύλλογο. Τα κεφάλαια από το Άμπου Ντάμπι οδήγησαν σε εκτεταμένες αναπλάσεις περιοχών του Μάντσεστερ κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπέρναμ ως δημάρχου της πόλης.

Επίσης παρέμβαση έκανε η αεροπορική εταιρεία Etihad Airways, με έδρα το Abu Dhabi, βασικός χορηγός της Σίτι από το 2009, αλλά και ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι να φανεί αν η Σίτι θα ασκήσει έφεση εντός της προθεσμίας που λήγει αύριο. Ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί: ο σύλλογος δεν μπορεί να προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), όπου επιλύονται πολλές αθλητικές διαφορές. Το CAS εδρεύει στην Ελβετία. Οι κανονισμοί της Premier League διέπονται από το αγγλικό δίκαιο και οι σύλλογοι είχαν συμφωνήσει στην επίλυση τυχόν διαφορών από ανεξάρτητη επιτροπή.

 

Κατηγορίες

Premier League

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