Δεύτερος παίκτης της Χαλ σε τροχαίο στον ίδιο δρόμο, 20 ημέρες μετά

Ο Γάλλος μέσος της Χαλ (ομάδα των Κωνσταντίνου Τζολάκη και Χρήστου Μουζακίτη), Λουκά Γκουρνά-Ντουάτ, ενεπλάκη (1/10) σε τροχαίο ατύχημα, όπως ανέφερε η εφημερίδα «The Telegraph», στον ίδιο δρόμο όπου είχε συμβεί αντίστοιχο περιστατικό με τον συμπαίκτη του, Σόρμπα Τόμας, πριν από 20 ημέρες.

Kαι τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν στην οδό Millhouse Woods Lane, τον δρόμο που οδηγεί στις προπονητικές εγκαταστάσεις της Χαλ.

Το όριο ταχύτητας στον συγκεκριμένο δρόμο είναι 30 μίλια την ώρα (48 χλμ./ώρα).

Η αστυνομία του Χάμπερσαϊντ ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το αυτοκίνητο του 23χρονου Γκουρνά-Ντουάτ βρέθηκε αναποδογυρισμένο στο πλάι μετά το ατύχημα, σύμφωνα με την «Telegraph».

Ο 27χρονος Ουαλός εξτρέμ της Χαλ, Σόρμπα Τόμας, βγήκε «εντελώς αλώβητος» από ατύχημα στις 11 Σεπτεμβρίου, με φωτογραφίες να δείχνουν το αυτοκίνητό του αναποδογυρισμένο σε έναν μικρό δρόμο κατοικημένης περιοχής.

Η ομάδα, η οποία προβιβάστηκε πρόσφατα στην κατηγορία, έχει κάνει ενθαρρυντικό ξεκίνημα στη σεζόν και βρίσκεται στην όγδοη θέση της Premier League.

Στον επόμενο αγώνα της, θα υποδεχθεί την Έβερτον στις 11 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ