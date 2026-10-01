ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεύτερος παίκτης της Χαλ σε τροχαίο στον ίδιο δρόμο, 20 ημέρες μετά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Γάλλος μέσος της Χαλ (ομάδα των Κωνσταντίνου Τζολάκη και  Χρήστου Μουζακίτη), Λουκά Γκουρνά-Ντουάτ, ενεπλάκη (1/10) σε τροχαίο ατύχημα, όπως ανέφερε η εφημερίδα «The Telegraph», στον ίδιο δρόμο όπου είχε συμβεί αντίστοιχο περιστατικό με τον συμπαίκτη του, Σόρμπα Τόμας, πριν από 20 ημέρες.

Kαι τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν στην οδό Millhouse Woods Lane, τον δρόμο που οδηγεί στις προπονητικές εγκαταστάσεις της Χαλ.

Το όριο ταχύτητας στον συγκεκριμένο δρόμο είναι 30 μίλια την ώρα (48 χλμ./ώρα).

Η αστυνομία του Χάμπερσαϊντ ανακοίνωσε  ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το αυτοκίνητο του 23χρονου Γκουρνά-Ντουάτ βρέθηκε αναποδογυρισμένο στο πλάι μετά το ατύχημα, σύμφωνα με την «Telegraph».

Ο 27χρονος Ουαλός εξτρέμ της Χαλ, Σόρμπα Τόμας, βγήκε «εντελώς αλώβητος» από ατύχημα στις 11 Σεπτεμβρίου, με φωτογραφίες να δείχνουν το αυτοκίνητό του αναποδογυρισμένο σε έναν μικρό δρόμο κατοικημένης περιοχής.

Η ομάδα, η οποία προβιβάστηκε πρόσφατα στην κατηγορία, έχει κάνει ενθαρρυντικό ξεκίνημα στη σεζόν και βρίσκεται στην όγδοη θέση της Premier League.

Στον επόμενο αγώνα της, θα υποδεχθεί την Έβερτον στις 11 Οκτωβρίου. 

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

Premier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Nίκη της Πορτογαλίας στην μετά... Ρονάλντο εποχή! (όλα τα αποτελέσματα)

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Δεν άντεξε η Εθνική Ελλάδας, όμως και πάλι είναι αήττητη!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Πικρό φινάλε για τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή του τροπαίου στην Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Τα όρια και η κληρονομιά της Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα

Premier League

|

Category image

Για τον Άρη, για τον Παλάλα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γίνεται η... δουλειά με τους Κύπριους στον ΑΠΟΕΛ;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στην Πετρολίνα ΑΕΚ το Super Cup με εκπληκτικό φινάλε!

Κύπρος

|

Category image

Οι αριθμοί σε ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ για την 1η Οκτωβρίου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η Εθνική πάει απέναντι στην Αρμενία χωρίς απροόπτα

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή, τα πανηγύρια και η αφιέρωση στον Άρη από τον ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Έτσι παρατάσσεται η Εθνική Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Στον ΑΠΟΕΛ το Σούπερ Καπ στο φούτσαλ μετά από 11 χρόνια!

Φούτσαλ

|

Category image

Στη λίστα για τον Ολυμπιακό ο Βάθκεθ, με ευλογίες από τον Φουστέρ

Super League

|

Category image

Δεύτερος παίκτης της Χαλ σε τροχαίο στον ίδιο δρόμο, 20 ημέρες μετά

Premier League

|

Category image

Διαβαστε ακομη