Για τον Άρη, για τον Παλάλα

Δύο αποχαιρετισμοί συγκλόνισαν την περασμένη εβδομάδα τον αθλητικό κόσμο.

Του 16χρονου Άρη-Λάμπρου Παπαχαράλαμπους, οπαδού του ΑΠΟΕΛ και ποδοσφαιριστή των αναπτυξιακών τμημάτων του ΘΟΪ Λακατάμιας και του θρύλου της ΑΕΛ και γενικότερα της κυπριακής καλαθόσφαιρας, Δημήτρη Παλάλα.

Για τους δύο σηκώθηκαν πανό στους σημερινούς αγώνες σούπερ καπ του φούτσαλ και της καλαθόσφαιρας, από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΛ αντίστοιχα.



