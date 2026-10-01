Στον ΑΠΟΕΛ το Σούπερ Καπ στο φούτσαλ μετά από 11 χρόνια!

Στον πρωταθλητή της περσινής χρονιάς, ΑΠΟΕΛ, ανήκει ο πρώτος τίτλος της περιόδου 2026-27 στο φούτσαλ.

Οι γαλαζοκίτρινοι, στον αγώνα του Σούπερ Καπ που έγινε στο «Τάσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», επικράτησαν με 2-1 της ΑΕΚ, με όλα τα τέρματα να επιτυγχάνονται στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Για την ομάδα της Λευκωσίας είναι ο δεύτερος τίτλος στον θεσμό, μετά το 2015, όταν και πάλι απέναντί της είχε βρεθεί η ΑΕΚ. Γενικότερα ήταν η όγδοη συμμετοχή, ενώ οι κιτρινοπράσινοι δεν μπόρεσαν να πανηγυρίσουν τον τίτλο ούτε στην τρίτη τους παρουσία.

Το σκορ άνοιξε λίγο πριν από τη συμπλήρωση του 5’ ο Πλατή για τον ΑΠΟΕΛ, ενώ στο 7’ ο Ελ Κέμπε διπλασίασε τα τέρματα για τους γαλαζοκίτρινους, προτού στο 15’ ο Στυλιανού της ΑΕΚ μειώσει σε 2-1 που εν τέλει ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.