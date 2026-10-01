Στη λίστα για τον Ολυμπιακό ο Βάθκεθ, με ευλογίες από τον Φουστέρ

Ο Χεσούς Βάθκεθ, 23χρονος Ισπανός αμυντικός της Βαλένθια, φέρεται -σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ- να περιλαμβάνεται στη λίστα των παικτών που έχει προτείνει ο Νταβίντ Φουστέρ στον Ολυμπιακό.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, όπως σημειώνεται, στο παρελθόν είχε εισηγηθεί την προώθηση του Βάθκεθ από τη δεύτερη ομάδα της Βαλένθια στην πρώτη. Τον είχε ξεχωρίσει και περιγράψει ως ένα σύγχρονο αριστερό μπακ με εξαιρετικά χαρακτηριστικά.

Για την απόκτησή του έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον η Θέλτα και η Εσπανιόλ.

Ο Ισπανός αμυντικός εντάχθηκε στη Βαλένθια τον Ιανουάριο του 2022 και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Μετρά 8 συμμετοχές με την εθνική ομάδα Κ19 της Ισπανίας, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται από το Transfermarkt στα 4 εκατομμύρια ευρώ.