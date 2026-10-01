Έτσι παρατάσσεται η Εθνική Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία

Η ενδεκάδα της Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία. Με τρεις αλλαγές παρατάσσει τη «γαλανόλευκη» ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τη μία να είναι αναγκαστική, καθώς ο Σάλιακας ξεκινάει αντί του τραυματία Βαγιαννίδη. Ο Κουρμπέλης πήρε τη θέση του Ζαφείρη στα χαφ και ο Ιωαννίδης του Τετέι στην επίθεση.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης είναι στο τέρμα, Μαυροπάνος και Ρέτσος στα στόπερ, με τους Σάλιακα και Τσιμίκα στα μπακ, ο Κουρμπέλης με τον Ανδρούτσο είναι στα χαφ. Στα «φτερά» Καρέτσας με Τζόλη, ενώ Ιωαννίδης και Παυλίδης στην επίθεση.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης - Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας - Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης - Παυλίδης, Ιωαννίδης

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μασούρας, Δουβίκας, Κωστούλας, Τετέι, Μιχαηλίδης, Ζαφείρης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης